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2023 yurt dışı seçim sonuçları açıklandı mı?

14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidilecek. Yurt dışındaki seçmenler 27 Nisan itibariyle oylarını kullanmaya başladı. Yurt dışında yaşayan Türk seçmenlerin sandığa yoğun ilgi gösterdikleri belirtiliyor. Kayıtlı seçmenin yüzde 5,3’ü yurt dışında ikamet ettiğinden bu oylar kritik önemde. Peki, ABD, Kanada, Almanya, Fransa, Belçika, Danimarka, Avustralya, İsveç, Norveç'te seçim sonuçları, oy oranları belli oldu mu? 2023 yurt dışı seçim sonuçları nasıl?

13:10 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yurt dışı seçim sonuçları

Yurt dışı seçim sonuçları

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Oy verme işlemleri 28 Haziran itibariyle başladı. 9 Mayıs'a kadar devam edecek. Yurt dışı seçmenlerinin oy kullanma işlemlerinin devam etmesi ile
sonuçları merak kazandı.

2023 YURT DIŞI SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YSK'nın belirlemelerine göre toplamda 73 ülkede oy kullanılıyor. Seçimler 24 saat içerisinde tamamlanacak. Yurt dışı seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Hem oyların Türkiye'ye getirilmesi hem de seçimlerin Türkiye'de 14 Mayıs 2023 tarihinde olması sebebiyle yurt dışı seçim sonuçları da Türkiye'ye eş değer bir şekilde açıklanacak.

24 HAZİRAN 2018 YURT DIŞI SEÇİM SONUÇLARI

24 Haziran seçimlerinde 6 aday cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı oyların yüzde 59,4’ü alarak önemli bir avantaj sağladı. Muharrem İnce ise yüzde 25,8’de kaldı. Selahattin Demirtaş yurt dışı oyların yüzde 11,1’i alırken Meral Akşener yüzde 3 oy alabildi. Temel Karamollaoğlu yüzde 0,6’da, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2’de kaldı.

24 HAZİRAN 2018 YURT DIŞI SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY DAĞILIMI

24 Haziran seçim sonuçlarına göre toplam oyların yüzde 52,38’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, İsveç, Norveç, Almanya, Fransa, Cezayir ve Avustralya gibi ülkelerde oyların çoğunluğunu alarak ilk sırada yer aldı. Erdoğan yüzde 74’lük oy oranıyla Belçika ve Hollanda en çok oy aldığı ülkeler oldu. Diğer cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Irak’ta yüzde 44,2 ve Japonya’da yüzde 39,6 oy ile ilk sırada yer aldı.

24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNDE KAÇ SEÇMEN OY KULLANDI?

2018 seçiminde yurt dışına kayıtlı 3,04 milyon seçmen vardı. Bunların 1,53 milyonu oy kullandı. Seçmenlerin neredeyse yarısı Almanya’da (1,44 milyon) idi. Fransa’da 341 bin, Hollanda’da 260 bin seçmen kayıtlıydı.

14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ADAYLARI

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yarışıyor.


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