2021 elektrik yardımı başvuru şartları neler? Elektrik yardımı için gerekli evraklar

2021 elektrik yardımı başvuru şartları sağlandığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından (SYDV) destek alınabilir. SYDV’den düzenli olarak alınan yardımlar şunlardır:

Çocuk parası

Eğitim yardımı

Aşı parası

Engelli maaşı

Dul maaşı

Silikozis aylığı

Gebelik yardımı

Yaşlılık maaşı

Öksüz –yetim maaşı

Tüberküloz ve SSP maaşı gibi yardımlardan birini dahi alıyorsanız elektrik yardımı alabilirsiniz.

Elektrik Yardımı İçin Nereye Başvurulur?

Elektrik yardımı için başvuru yapılan yerler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfıdır. Devletten elektrik desteği yardımı alan kişiler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından otomatik olarak eklenmektedir. Bu sürede yeniden elektrik başvuru forumu doldurmaya gerek duyulmamaktadır.

PTT’den Elektrik Faturası Yardımı Ne Kadar Verilir?

PTT’den elektrik faturası yardımı tutarı 1-2 kişilik haneler için 75KW 59, 71TL, 3 kişilik aileler için 100 KW 79,61 TL, 4 kişilik haneler 125 KW, 5 veya daha fazla kişilik aileler için 150KW 119,42 TL’dir.

REKLAM

Engelli Kişiler de Elektrik Yardımı Alır mı?

Engelli kişilerin elektrik yardımı alması için herhangi bir pozitif ayrımcılık olmasa da bu kişiler elektrik yardımı almaktadır. Kronik hastalara elektrik yardımı verilmekte olup, engelli kişilerin de bu haklardan yararlanması yasal çerçevesi tanımlanmış bir konu olarak gösterilmektedir. Kronik hastaların elektrik yardımı hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olarak hastaların yaşadığı evlerde elektrik faturası 200TL olarak belirlenmiştir.

Elektrik Yardımı Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Elektrik yardımı sorgulama işlemi için E devlet kapısından faydalanabilir E devlet panelinden elektrik yardımı sorgulama işlemine başlayabilirsiniz. Elektrik desteği sorgulama işlemi için 144 no'lu numarayı arayabilirsiniz. PTT, elektrik faturası yardımı ödememelerin yapıldığı merkezdir. PTT’de elektrik faturası yardımı sorgulama işlemi yapılmaz.

REKLAM

Elektrik Yardımının TL Sınırı Nedir?

Elektrik yardımının TL sınırı en az 800 TL, en çok 106, 53 TL olduğu bilinmektedir. Muhtaç kişiler de sosyal yardımlaşma elektrik yardımının ay sonunda yatması öngörülmektedir. 2021 elektrik yardımı içinde doğal gaz yardımı yoktur. Belirtilen ücretler doğal gaz yardımı olmadan hesaplanmıştır.

Hastaların Elektrik Yardımı İçin Hangi Şartlara Sahip olması Gerekir?

Hastaların elektrik yardımı alması için şu şartlara sahip olması gerekir:

Hastanın kronik ya da ciddi hastalığı varsa, makine kullanması gerekmektedir.

3294 Sayılı Kanununda belirtilen ihtiyaç sahiplerden olmak

Rapor ve gerekli evraklarla brikte başvurulması

Elektrik parası yardımı alan kişiler elektrik tüketim desteği için 200TL’ye kadar destek sağlar. Kesintisiz elektrik kaynağı için etkin güç kaynağı gerekir. Kullanıcıların mevcut faturaları için elektrik yardımı verilir.

Hastalara 2021 Elektrik Yardımı İçin Kullanılan Cihazın Şartları Nelerdir?

2021 elektrik yardımı için kullanılan cihazın şartları kapsamındaöncelikle SGK hastalara verilen rapor ve reçetede, cihazın kendi kurumlarında olmadığını bildirmelidir. Şiddetli kronik hastaların aradıkları cihaza ulaşmak için özel belgelere sahip olması gerekir. Ekipman satın almak için reçetede belirtilen kurumlardan destek alınmalıdır. Solunum cihazını satan firma yetkilidir. Cihaz kaydının UBB olması ve cihazın garanti belgesine sahip olması gerekir.

REKLAM

2021 Elektrik Yardımı Verilmesi Hakkındaki Kararın Kapsamı Nedir?

2021 elektrik yardımı verilmesi hakkındaki karanın kapsamı ve yasal çerçevesi şu şekilde beyan edilmiştir:

Sosyal yardım yoluyla kullanıcıların asgari ihtiyacını karşılamak

Fon kaynaklarını desteklenmesi

Hak sahibinin elektrik yardımından faydalanmasına kadar destek vermeye devam etmek

Elektrik yardımı için özellikle sosyal yardımlaşma teşvik fonlarının kullanılması

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından fon kaynaklarının ve 2021 elektrik yardımı destek politikalarının ihtiyaç sahipleriyle hızlı bir şekilde buluşturulması.