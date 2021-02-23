2021 Ev Vergisi Ne Kadar? Ev Vergisi Kaç Kez Ödenir, Nasıl Beyan Edilir?

2021 ev vergisi ile ilgili detaylar.

Bunun belirlenmesi de konutun bağlı olduğu belediyeler tarafından değerlendirilir ve fiyatlandırma işlemi yapılarak ev vergisi miktarı belirlenmiş olur. Belirlenen miktara her yıl “yeniden değerlendirme oranı”nın da eklendiği gözden kaçmamalıdır.

Ev vergisi Nasıl Ödenir?

Ev vergisi ödeme işlemleri üç şekilde yapılabilir.

• Evin bağlı olduğu belediye binasına ya da vergi dairesine gidilerek ödeme işlemi gerçekleştirilebilir.

• İlgili belediye binasına gitme fırsatı olmayan ya da herhangi bir problemden dolayı gidemeyen vatandaşlar için belediyenin emlak vergileriyle ilgilenen birimlerin banka hesap numarasına EFT yolu veya Havale yolu ile ödeme gerçekleştirilebilir.

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• Son olarak da belediyelerin internet sitesi üzerinden online ödeme işlemi de yapılabilmektedir.

Ev Vergisi Yılda Kaç Kez Ödenir?

Ev vergisini yılda 2 kez ödenmektedir. Tek bir fiyat üzerinden taksitlendirme yapılmaktadır. 1. taksit mayıs ayı sonunda 2. taksit kasım ayı sonunda ödenmektedir.

İki taksit ile ödemek istemeyenler, tek bir taksit olarak mayıs ya da kasım ayı içerinde ödeyebilirler.

Ev Vergisinden Kimler Muaf Tutulur?

Ev vergisinden muaf olanlar şu şekilde verilmiştir:

• Herhangi bir geliri olmayan kişiler bunu bildirdikleri zaman ev vergisi ödemesinden muaf tutulurlar.

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• Geçim kaynağı sadece Sosyal Güvenlik Kurumunun yapmış ödemeler ise bu kişiler de vergi ödemesinden muaf tutulur.

• Şehit aileleri, gaziler, dul kişiler ve yetimler vergi ödemesinden muaf tutulur. Evlerinin 200 metrekareyi geçmemesi şartı ile muaf tutulurlar.

Ev Vergisi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Ev vergisi sorgulama işlemi e-devlet üzerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hizmetinde olan İnternet Vergi Dairesi’nden emlak vergisi sorgulama işlemi yapılabilmektedir. İsteyenler bağlı bulundukları belediyeliklere giderek de ilgili departmanlardan ya da vergi dairelerinden emlak vergisi sorgulama işlemini gerçekleştirebilirler.

Kira Vergisi Nedir?

Kira vergisi, belirli bir mesken ya da konut üzerinden gelir elde eden kişilerin devlete ödemek zorunda olduğu vergidir. Kira geliri olanlar bu durumu bir beyanname ile vergi dairelerine bildirmeleri ve ödemeleri gerekmektedir.

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Kira geliri elde ettiği halde bildirmeye veya bildirip ödemeyen kişilere faizli para cezası uygulaması yapılmaktadır. Ev vergisi gibi kira vergisi geliri ödemesi de zorunludur.

Kira Geliri Nasıl Beyan Edilir?

Kira geliri elde eden kişiler, eğer bir konuttan yıllık 4400 TL ve üzeri, bir iş yerinden 34,000 TL kira geliri elde ediyorsa kira geliri vergisi beyan etmek zorundalardır.

Beyanda bulunmak için Gelir Dairesi Başkanlığı’nın web sitesi üzerinden online bir şekilde gerekli evraklar aktarılarak yapılabilir. Ya da konutun ve işyerinin bulunduğu ilçedeki vergi dairesine gidilerek kira geliri vergisi beyannamesinde bulunulabilir.

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Kira Geliri Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Yapılır?

Kira geliri vergisi beyan etmek için belirli zamanlar vardır. Bu zamanların dışında kira geliri beyan edilememektedir.

2021 yılının kira geliri beyannameleri 1 Mart itibari ile başlayacak olup mart ayının sonuna kadar devam edecektir. Beyanname vermek için ayrılan sürenin son günü hafta sonuna ya da resmi bir tatile denk gelirse hafta sonu ya da resmî tatilden sonra ilk iş günü beyanname vermenin son günü olarak kabul edilir.

Vefat durumunda mirasçılara beyanname vermek için ölen kişinin ölümü tarihinden başlayarak 4 ay süre tanınır. 4 ay içerisinde kira geliri vergisi beyannamesinde bulunmaları gerekmektedir. Beyannamede bulunmadıkları müddetçe her ay yıl için ceza ücreti ödemek zorundadırlar.