Dünya Kupası çeyrek finale çıkan takımlar

32 takımın mücadele ettiği 2022 Dünya Kupası'nda bir üst tura çıkan takımlar çeyrek final mücadelesi veriyor. Son 16 biletini alan takım eşleşmelerini, maç sonuçlarını ve müsabaka tarihlerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Hollanda, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. ABD ise Katar 2022'ye son 16 turunda veda etti. Karşılaşmada bir gol ve 2 asiste imza atan Denzel Dumfries, Hollanda'nın çeyrek final bileti almasında başrol üstlendi. 67. dakikada oyuna giren Fraport TAV Antalyaspor'un ABD'li oyuncusu Haji Wright'ın attığı gol ise yeterli olmadı.

Hollandalı futbolcular, maçın ardından çeyrek finale yükselmenin sevincini tribünlerde yer alan taraftarıyla kutladı.

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Dünya Kupası: Hollanda'nın rakibi kim olacak?

Mücadeleyi 44 bin 846 taraftarın takip ettiği açıklandı. "Portakallar", çeyrek finalde Arjantin-Avustralya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri ve maç tarihleri

Çeyrek final için mücadele edecek takım eşleşmeleri ve maç tarihleri şu şekilde:

Hollanda-ABD (3 Aralık Cumartesi) Arjantin-Avustralya (3 Aralık Cumartesi) Fransa-Polonya (4 Aralık Pazar) İngiltere-Senegal ( 4 Aralık Pazar) Japonya-Hırvatistan (5 Aralık Pazartesi) Brezilya-Güney Kore (5 Aralık Pazartesi) Fas-İspanya (6 Aralık Salı) Portekiz-İsviçre (6 Aralık Salı)

Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman?

9-10 Aralık'ta yapılacak çeyrek final karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan taraflar, yarı finale yükselecek. 13-14 Aralık'ta oynanacak yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran takımlar ise finalde mücadele etmeye hak kazanacak.

Dünya Kupası üçüncülük maçları ne zaman?

Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık'ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası maçları nedeniyle Süper Lig maçlarına ara verildi.

Dünya Kupası final maçı ne zaman?

Böylelikle 2022 Katar Dünya Kupası, 18 Aralık'ta Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak final maçı ile sona ermiş olacak.







