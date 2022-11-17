2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi ile maç tarihleri belli oldu. 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek turnuvada gruplar belli oldu. Açılış maçında Katar ile Ekvador kozlarını paylaşacak. 2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak. 9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finallerin oynanacağı turnuvada yarı final müsabakaları 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak. Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü. 2022 Dünya Kupası Kura Çekimi Doha'da gerçekleştirildi ve gruplar belli oldu. Peki 2022 Dünya Kupası G Grubu'nda hangi takımlar var? İşte Dünya Kupası G Grubu Fikstürü.

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2022 Dünya Kupası G grubu hangi ülkeler var?

Brezilya, Sırbistan, İsviçre ve Kamerun yer almakta.

2022 Dünya Kupası G Grubu

2022 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu: Sırbistan

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası'nda Sırbistan, G Grubu'nda mücadele edecek.

Avrupa elemelerinde A Grubu'nda yer alan Sırbistan, 20 puanla lider olarak, 17 puanlı Portekiz'in önünde Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkını elde etti.

Sırbistan, grubun son maçında deplasmanda Portekiz'i 90. dakikada Mitrovic ile bulduğu golle 2-1 yenmeyi başardı ve güçlü rakibine büyük bir şok yaşattı.

Sırbistan'ın A Grubu'nda aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Sırbistan-İrlanda Cumhuriyeti: 3-2 Sırbistan-Portekiz: 2-2 Azerbaycan-Sırbistan: 1-2 Sırbistan-Lüksemburg: 4-1 İrlanda Cumhuriyeti-Sırbistan: 1-1 Lüksemburg-Sırbistan: 0-1 Sırbistan-Azerbaycan: 3-1 Portekiz-Sırbistan: 1-2

Sırbistan’da öne çıkan oyuncuları

Sırbistan, orta sahasında Laziolu Sergej Milinkovic-Savic ve Ajaxlı Dusan Tadic, forvette ise Juventuslu Dusan Vlahovic ve Fulhamlı Aleksandar Mitrovic gibi yıldızlara sahip.

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Sırbistan Milli Takımının teknik direktörlüğünü geçtiğimiz yıldan bu yana Dragan Stojkovic yapıyor. Stojkovic yönetimindeki Sırbistan, zorlu gruptan çıkarak tarihindeki en büyük başarıyı elde etmek istiyor.

Sırbistan Dünya Kupası geçmişi

Karadağ'ın ayrılmasının ardından Dünya Kupası finallerine ilk kez 2010 yılında katılan Sırbistan, Güney Afrika'da grup aşamasını geçemedi.

Sırbistan, Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'na ise katılamadı.

2018'de ikinci kez şampiyonada yer alan Sırbistan, Brezilya, İsviçre ve Kosta Rika'nın olduğu grupta 3 puanla 3. sırada yer aldı ve gruptan çıkamadı. Bu maçlarda 2 gol atan Sırbistan, kalesinde ise 4 gol gördü.

Sırbistan Dünya Kupası Kadrosu

Kaleciler: Marko Dmitrovic (Sevilla), Predrag Rajkovic (Mallorca), Vanja Milinkovic Savic (Torino)

Savunma: Nikola Milenkovic (Fiorentina), Strahinja Pavlovic (Salzburg), Stefan Mitrovic (Getafe), Strahinja Erakovic (Kızılyıldız), Srdjan Babic (Almeria), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Filip Mladenovic (Legia)

Orta saha: Nemanja Gudelj (Sevilla), Sergej Milinkovic Savic (Lazio), Sasa Lukic (Torino), Marko Grujic (Porto), Filip Kostic (Juventus), Uros Racic (Braga), Nemanja Maksimovic (Getafe), Ivan Ilic (Verona), Andrija Zivkovic (PAOK), Darko Lazovic (Verona)

Forvet: Dusan Tadic (Ajax), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Dusan Vlahovic (Juventus), Filip Djuricic (Sampdoria), Luka Jovic (Fiorentina), Nemanja Radonjic (Torino).

Sırbistan Dünya Kupası Maç takvimi

24 Kasım (TSİ 22.00): Brezilya-Sırbistan (Lusail Stadı) 28 Kasım (TSİ 13.00): Kamerun-Sırbistan (Al Janoub Stadı) 2 Aralık (TSİ 22.00): Sırbistan-İsviçre (Stadyum 974)

2022 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu: İsviçre

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası'nda İsviçre, G Grubu'nda mücadele edecek.

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Avrupa elemelerinde C Grubu'nda yer alan İsviçre, İtalya'nın önünde grubu lider tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.

Grupta oynadığı 8 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen İsviçre, 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puan toplayarak zirvede yer aldı. Sekiz maçta 15 gol atan İsviçre, kalesinde yalnızca 2 gole izin verdi.

İsviçre, grubun güçlü ekibi İtalya ile oynadığı iki maçtan da beraberlikle ayrıldı.

İsviçre'nin C Grubu'nda aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Bulgaristan-İsviçre: 1-3 İsviçre-Litvanya: 1-0 İsviçre-İtalya: 0-0 Kuzey İrlanda-İsviçre: 0-0 İsviçre-Kuzey İrlanda: 2-0 Litvanya-İsviçre: 0-4 İtalya-İsviçre: 1-1 İsviçre-Bulgaristan: 4-0

İsviçre’nin öne çıkan oyuncuları

Daha önceki turnuvalarda Alexander Frei, Stephane Chapuisat, Johann Vogel, Hakan Yakın gibi eski önemli oyuncuların forma giydiği İsviçre'nin bu turnuvada en güven duyduğu isimler arasında Arsenal'den Granit Xhaka, Manchester City'den Manuel Akanji ve Chelsea'den Denis Zakaria gibi futbolcular yer alıyor.

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Türk kökenli İsviçreli teknik adam Murat Yakın yönetimindeki İsviçre'nin kalesinde ise deneyimli isim Yann Sommer yer alıyor. İsviçre kadrosunda Süper Lig'den çağırılan tek isim ise Galatasaray'ın forvet oyuncusu Haris Seferovic oldu.

İsviçre kadrosunda Türk kökenli oyuncu Eray Cömert de kendine yer buldu.

İsviçre Dünya Kupası geçmişi

Daha önce Dünya Kupası finallerine 11 kez katılan (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014 ve 2018) İsviçre, turnuvanın deneyimli takımları arasında bulunuyor.

Son olarak 1954'te çeyrek finale yükselebilen İsviçre, 2006, 2014 ve 2018'de adını son 16 takım arasına yazdırmıştı.

Dünya Kupası'nda çıktığı 37 karşılaşmada 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi alan İsviçre, bu karşılaşmalarda 50 gol atıp, kalesinde 64 gol gördü.

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İsviçre'nin Dünya Kupası karnesi şöyle:

1934 - Çeyrek final

1938 - Çeyrek final

1950 - İlk tur

1954 - Çeyrek final

1962 - İlk tur

1966 - İlk tur

1994 - Son 16

2006 - Son 16

2010 - İlk tur

2014 - Son 16

2018 - Son 16

İsviçre Dünya Kupası Kadrosu

Kaleciler: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Philipp Kohn (Salzburg), Jonas Omlin (Montpellier), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach)

Savunma: Manuel Akanji (Manchester City), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schar (Newcastle United), Silvan Widmer (Mainz 05)

Orta saha: Granit Xhaka (Arsenal), Edimilson Fernandes (Mainz 05), Fabian Frei (Basel), Remo Freuler (Nottingham Forest), Ardon Jashari (Luzern), Fabian Rieder (Young Boys), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt), Renato Steffen (Lugano), Denis Zakaria (Chelsea), Michel Aebischer (Bologna)

Forvet: Breel Embolo (Monaco), Christian Fassnacht (Young Boys), Noah Okafor (Salzburg), Haris Seferovic (Galatasaray), Ruben Vargas (Augsburg).

İsviçre Dünya Kupası Maç takvimi

24 Kasım (TSİ 13.00): İsviçre-Kamerun (Al Janoub Stadı) 28 Kasım (TSİ 19.00): Brezilya-İsviçre (Stadyum 974) 2 Aralık (TSİ 22.00): Sırbistan-İsviçre (Stadyum 974)

2022 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu: Brezilya

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Brezilya Milli Takımı, şampiyona tarihinde tüm turnuvalara katılma başarısını gösteren tek takım konumunda bulunuyor.

2016 yılından bu yana teknik direktör Tite yönetimindeki Brezilya, Güney Amerika elemelerini 45 puanla lider olarak tamamlayarak Katar'a gitme hakkını kazandı.

17 maç oynadığı elemeleri 14 galibiyet ve 3 beraberlikle tamamlayan Brezilya, grup maçlarını namağlup tamamladı. "Sambacılar", 40 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

Brezilya’nın öne çıkan oyuncuları

Brezilya, futbol dünyasına kazandırdığı yıldız isimlerle ön plana çıkıyor.

Daha önceki turnuvalarda Pele, Jairzinho, Zico, Garrincha, Ronaldo ve daha birçok yıldız oyuncunun forma giydiği Brezilya, 2022 FIFA Dünya Kupası'na yıldız oyuncusu Neymar önderliğinde geliyor.

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Brezilya'nın forvet hattında Real Madrid'den Vinicius Junior ve Barcelona'dan Raphinha da diğer önemli isimler olarak dikkat çekiyor.

Brezilya’nın Dünya Kupası geçmişi

Brezilya, tüm Dünya Kupası organizasyonlarına katılan tek takım unvanına sahip.

Dünya Kupası tarihinde 109 maç yapan Brezilya, bu maçlardan 73'ünü kazandı, 18'inden beraberlikle, 18'inden de mağlubiyetle ayrıldı. Brezilya, Dünya Kupası tarihi boyunca 229 gol attı, kalesinde 105 gol gördü.

Daha önce 5 kez Dünya Kupası kaldırma başarısı gösteren Brezilya'nın turnuva geçmişi şöyle:

1930 - İlk tur 1934 - İlk tur 1938 - Üçüncü 1950 - İkinci 1954 - Çeyrek final 1958 - Şampiyon 1962 - Şampiyon 1966 - İlk tur 1970 - Şampiyon 1974 - Dördüncü 1978 - Üçüncü 1982 - İkinci tur 1986 - Çeyrek final 1990 - İkinci tur 1994 - Şampiyon 1998 - İkinci 2002 - Şampiyon 2006 - Çeyrek final 2010 - Çeyrek final 2014 - Dördüncü 2018 - Çeyrek final

Brezilya Dünya Kupası Kadrosu

Kaleciler: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Savunma: Bremer (Juventus), Eder Militao (Real Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Chelsea), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilla), Dani Alves (Pumas), Danilo (Juventus)

Orta saha: Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paqueta (West Ham United)

Forvet: Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar (Paris Saint-Germain), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius (Real Madrid)

Brezilya Dünya Kupası Maç takvimi

24 Kasım (TSİ 22.00): Brezilya-Sırbistan (Lusail Stadı) 28 Kasım (TSİ 19.00): Brezilya-İsviçre (Stadyum 974) 2 Aralık (TSİ 22.00): Kamerun-Brezilya (Lusail Stadı)

2022 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu: Kamerun

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası'nda Kamerun, G Grubu'nda mücadele edecek.

Kamerun, Afrika Elemeleri'nde Fildişi Sahili, Mozambik ve Malavi ile mücadele etti.

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Elemelerde 2. turda D Grubu'nda yer alan Kamerun, oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 15 puan topladı ve grubunu lider tamamladı. Bu maçlarda 12 gol atan Afrika ekibi, kalesinde ise 3 gol gördü.

Kamerun grubun ikinci maçında deplasmanda 2-1 mağlup olarak tek yenilgisini aldığı Fildişi Sahili'ni, grubun son maçında sahasında 1-0 yenerek, güçlü rakibinin 2 puan önünde liderliği elde etti ve adını 3. tura yazdırdı.

Kamerun, üçüncü tur maçları öncesinde teknik direktörlüğe Rigobert Song'u getirdi. Cezayir ile eşleşen Kamerun, sahasında 1-0 kaybettiği maçın rövanşında rakibini deplasmanda 2-1 yenerek, tarihinde 8. kez Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı.

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Kamerun, Katar 2022 biletini şu sonuçlarla aldı:

2. tur:

Kamerun-Malavi: 2-0

Fildişi Sahili-Kamerun: 2-1

Kamerun-Mozambik: 3-1

Mozambik-Kamerun: 0-1

Malavi-Kamerun: 0-4

Kamerun-Fildişi Sahili: 1-0

3. tur:

Kamerun-Cezayir: 0-1

Cezayir-Kamerun: 1-2

Kamerun’un Öne çıkan oyuncuları

Daha önceki turnuvalarda Roger Milla, Samuel Eto'o, Marc-Vivien Foe ve Rigobert Song gibi oyuncuların forma giydiği Kamerun, Bayern Münih forması giyen ve formda bir sezon geçiren Maxim Choupo-Moting ve Al Nassr'da oynayan Vincent Aboubakar gibi başarılı oyuncularıyla kupada sürpriz yapmaya çalışacak.

Rigobert Song yönetimindeki Kamerun Milli Takımı kadrosunda Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Georges-Kevin Nkoudou da yer alıyor.

Kamerun Dünya Kupası geçmişi

Kamerun Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 7 kez katıldı.

Dünya Kupası tarihinde 23 maç yapan Kamerun, bu maçlardan 4'ünü kazandı, 7'sinden beraberlikle, 12'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

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Turnuvaya son olarak 2014'te katılan Kamerun, Dünya Kupası tarihi boyunca 18 gol attı, kalesinde 43 gol gördü.

En büyük başarısı çeyrek final olan Kamerun'un Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1982 - İlk tur

1990 - Çeyrek final

1994 - İlk tur

1998 - İlk tur

2002 - İlk tur

2010 - İlk tur

2014 - İlk tur

Kamerun Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Devis Epassy (Abha Club), Simon Ngapandouetnbu (Marsilya), Andre Onana (Inter Milan)

Defans: Jean-Charles Castelletto (Nantes), Enzo Ebosse (Udinese), Collins Fai (Al Tai), Olivier Mbaizo (Philadelphia Union), Nicolas Nkoulou (Aris Salonika), Tolo Nouhou (Seattle Sounders), Christopher Wooh (Stade Rennes)

Orta saha: Martin Hongla (Verona), Pierre Kunde (Olympiakos), Olivier Ntcham (Swansea City), Gael Ondoua (Hannover 96), Samuel Oum Gouet (Mechelen), Andre-Frank Zambo Anguissa (Napoli)

Forvet: Vincent Aboubakar (Al Nassr), Christian Bassogog (Shanghai Shenhua), Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern Münih), Souaibou Marou (Coton Sport), Bryan Mbeumo (Brentford), Nicolas Moumi Ngamaleu (Young Boys), Jerome Ngom (Colombe Sportive du Sud Officie), Georges-Kevin Nkoudou (Beşiktaş), Jean-Pierre Nsame (Young Boys), Karl Toko Ekambi (Olympique Lyon)

Kamerun Dünya Kupası Maç takvimi

24 Kasım (TSİ 13.00): İsviçre-Kamerun (Al Janoub Stadı) 28 Kasım (TSİ 13.00): Kamerun-Sırbistan (Al Janoub Stadı) 2 Aralık (TSİ 22.00): Kamerun-Brezilya (Lusail Stadı)

ÖZGÜN 2022 Dünya Kupası C grubu hangi ülkeler var?