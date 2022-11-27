2022 Dünya Kupası'nda Kosta Rika, E Grubu'ndaki ikinci maçında Japonya'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Kosta Rika, ilk galibiyetini aldı. Japonya ise ilk yenilgisini yaşadı.

2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak. 9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finallerin oynanacağı turnuvada yarı final müsabakaları 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak. Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü. Peki 2022 Dünya Kupası'ndan elenen takımlar kimler? 2022 Dünya Kupası hangi takımlar elendi, kimler gruptan çıktı?

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2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası hangi takımlar elendi?

A Grubu ikinci maçında Hollanda ile karşılaşan Ekvador sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Katar, Dünya Kupası tarihinde sadece iki maçın ardından elenen ilk ev sahibi oldu.

Dünya Kupası gruptan kimler çıkıyor, belli mi?

Buna göre Katar turnuvaya veda eden ilk takım oldu. Bunun dışında Hollanda, Ekvador ve Senegal arasından üst tura çıkacak 2 takım henüz kesinleşmedi. Son maçta her şey kesinleşecek. Şuana kadar bir üst tura çıkmayı garantileyen bir takım henüz bulunmuyor.

2022 Dünya Kupası grupları ve takımlar