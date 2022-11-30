Özgün 2022 Dünya Kupasında son 16 takımları ve eşleşmeler belli oluyor
ÖZGÜN HABERLER

2022 Dünya Kupasında son 16 takımları ve eşleşmeler belli oluyor

Dünya Kupası maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım’da Katar ile Ekvador arasında oynanan maç ile başladı. Turnuva 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak final maçı ile sona erecek. Katar'ın ev sahipliğinde süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup karşılaşmalarında şu ana kadar 7 takım son 16'ya çıkmaya hak kazandı. 2022 Dünya Kupası hangi takımlar elendi, kimler gruptan çıkıyor? Son 16 ya kalan takımlar kimler? İşte Dünya Kupası A, B, C, D E, F, G, H Grubu puan durumu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Dünya kupası son 16ya kalan takımlar ve eşleşmeler: gruplardan çıkan ve elenen takımlar
2022 Dünya Kupası hangi takımlar elendi?

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak. 9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finallerin oynanacağı turnuvada yarı final müsabakaları 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak. Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü. Peki 2022 Dünya Kupası'ndan elenen takımlar kimler? 2022 Dünya Kupası hangi takımlar elendi, kimler gruptan çıktı?

2022 Dünya Kupası hangi takımlar elendi?

A Grubu ikinci maçında Hollanda ile karşılaşan Ekvador sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Katar, Dünya Kupası tarihinde sadece iki maçın ardından elenen ilk ev sahibi oldu.

2022 Dünya Kupası
2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası son 16 tura kaç takım çıktı?

Katar'ın ev sahipliğinde süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup karşılaşmalarında şu ana kadar 7 takım son 16'ya çıkmaya hak kazandı.

Dünya Kupası son 16 tura çıkan takımlar (ülkeler)

  1. Fransa,
  2. Brezilya,
  3. Portekiz,
  4. Hollanda,
  5. Senegal,
  6. İngiltere,
  7. ABD

Dünya Kupası'nda ilk son 16 turu eşleşmeleri

2022 Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor... Gruplarda son maçlara geçilirken, A ve B Grupları'nda sıralamalar belli oldu. Böylece ilk son 16 turu eşleşmeleri de resmileşti.

A Grubu'nun lideri Hollanda, B Grubu'nun ikincisi ABD ile, B Grubu'nun lideri İngiltere ise A Grubu'nun ikincisi Senegal'le eşleşti.

Diğer eşleşmeler oynanacak son grup maçlarının ardından belli olacak.

2022 Dünya Kupası grupları ve takımlar

  1. A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda
  2. B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler
  3. C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya
  4. D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus
  5. E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya
  6. F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan
  7. G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun
  8. H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore
Her dağın zirvesi Mehmetçik

Her dağın zirvesi Mehmetçik

Komandolar PKK'lı teröristlerin inlerine böyle giriyor.
Heyecan dört maçla devam ediyor

Heyecan dört maçla devam ediyor

​Dünya Kupası'nda tur atlayacak takımlar bugün belli oluyor.
The Economist 2023te yaşanması muhtemel 10 olayı listeledi: Türkiye-Yunanistan detayı dikkat çekti

​Sahte doktorun foyası nasıl ortaya çıktı?

​ABD'nin Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan 'kara harekatı' açıklamalarına tepki

Zincir marketlerdeki fiyat artışları için harekete geçiliyor.

​Süt ürünlerinde yeni dönem: Artık bunu yapamayacaklar.

​Rus devi 'tarihi bir olay gerçekleşecek' sözleriyle duyurdu.

7. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak
Hayat

7. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak

Anadolu Medya Ödülleri Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sahiplerini bulacak. Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından bu yıl 7’ncısı düzenlenecek Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.
Tacizi engellerken ‘tacizci’ diye öldürülmüştü: Otopsi raporunda vahşet ortaya çıktı
Gündem

Tacizi engellerken ‘tacizci’ diye öldürülmüştü: Otopsi raporunda vahşet ortaya çıktı

Diyarbakır'da 13 yaşındaki G.S.'nin fotoğrafını çektiği iddiasıyla bir grup tarafından dövülüp bıçaklanarak sokaklarda gezdirilen ve kan kaybından ölen Ergün Arslan ile ilgili Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı. Masum olduğu ortaya çıkan Arslan'ın darp sonucu burunda, dudakta yoğun kanama olduğu ve dişlerinin yerinde bulunmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasını gezmek isteyen Kılıçdaroğlu'na esprili gönderme: Varank senden baya çekiniyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasını gezmek isteyen Kılıçdaroğlu'na esprili gönderme: Varank senden baya çekiniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Togg fabrikasını gezmek için şart koştuğunu esprili bir şekilde anlatan Erdoğan, "Togg'a gelmek istediğini söylemiş yönetim kurulu başkanımıza, ben de dedim ki Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı da alacaksın yanına. 'O gelecekse ben gelmem' demiş. Varank senden bayağı çekiniyor ya" sözleriyle salonu kahkahaya boğdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.