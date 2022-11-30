2022 Dünya Kupasında son 16 takımları ve eşleşmeler belli oluyor

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak. 9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finallerin oynanacağı turnuvada yarı final müsabakaları 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak. Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü. Peki 2022 Dünya Kupası'ndan elenen takımlar kimler? 2022 Dünya Kupası hangi takımlar elendi, kimler gruptan çıktı?

2022 Dünya Kupası hangi takımlar elendi?

A Grubu ikinci maçında Hollanda ile karşılaşan Ekvador sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Katar, Dünya Kupası tarihinde sadece iki maçın ardından elenen ilk ev sahibi oldu.

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2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası son 16 tura kaç takım çıktı?

Katar'ın ev sahipliğinde süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup karşılaşmalarında şu ana kadar 7 takım son 16'ya çıkmaya hak kazandı.

Dünya Kupası son 16 tura çıkan takımlar (ülkeler)

Fransa, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Senegal, İngiltere, ABD

Dünya Kupası'nda ilk son 16 turu eşleşmeleri

2022 Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor... Gruplarda son maçlara geçilirken, A ve B Grupları'nda sıralamalar belli oldu. Böylece ilk son 16 turu eşleşmeleri de resmileşti.

A Grubu'nun lideri Hollanda, B Grubu'nun ikincisi ABD ile, B Grubu'nun lideri İngiltere ise A Grubu'nun ikincisi Senegal'le eşleşti.

Diğer eşleşmeler oynanacak son grup maçlarının ardından belli olacak.

2022 Dünya Kupası grupları ve takımlar

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore