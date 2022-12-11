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Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları sona erdi. Rakiplerini eleyen Arjantin, Hırvatistan, Fas ve Fransa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen takım oldu. Peki Arjantin-Hırvatistan ve Fransa-Fas maçları ne zaman saat kaçta? Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman, hangi gün? Arjantin-Hırvatistan, Fransa-Fas maçları ne zaman saat kaçta?
Dünya kupası yarı final maçları ne zaman?

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçları ile sürüyor. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan çeyrek final maçlarında, sürpriz sonuçlar yaşandı. Son 16 turunda İspanya'yı penaltılarla eleyerek turnuvaya büyük bir heyecan katan Fas, çeyrek finalde turnuvanın favori takımlardan Portekiz'i 1-0'lık skorla eleyerek yarı finale yükseldi. İşte 2022 Dünya Kupası yarı final ve final maçlarının saati ve tarihi...

Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman?

Dünya Kupası yarı final mücadeleleri 13-14 Aralık’ta gerçekleşecek. Dünya Kupasında yarı finale yükselen ilk takım Brezilya’yı eleyen Hırvatistan oldu. İkinci takım ise Hollanda ve Arjantin maçının galibiyle belli olacak.

2022 Dünya Kupası çeyrek final maç sonuçları

  • Hırvatistan 1-1 Brezilya (Penaltılarla 4-2)
  • Hollanda 2-2 Arjantin (Penaltılarla 3-4)
  • Fas 1-0 Portekiz
  • İngiltere 1 - 2 Fransa

Arjantin-Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta?

Arjantin-Hırvatistan maçı 13 Aralık’ta saat 22:00’da oynanacak.

Arjantin-Hırvatistan maçı hangi kanalda?

Arjantin-Hırvatistan maçı TRT 1’de yayınlanacak.

Fransa-Fas maçı ne zaman saat kaçta?

Fransa-Fas maçı 14 Aralık’ta saat 22:00’da oynanacak.

Fransa-Fas maçı hangi kanalda?

Fransa-Fas maçı TRT 1’de yayınlanacak.

Dünya Kupası final maçı ne zaman?

Katar'ın ev sahipliğiyle 20 Kasım günü başlayan Dünya Kupası mücadelesi'nin finali, 18 Aralık 200 tarihinde Lusail Iconic Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

ÖZET | İngiltere-Fransa: 1-2
SPOR
ÖZET | İngiltere-Fransa: 1-2
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