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FİFA 2022 Dünya Kupası mücadelesi verecek ülkeler listesi

Ülkelerarası futbolun zirve noktası 2022 Dünya Kupası Katar'da yapılacak. 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Katar'da yaz sıcaklığının çok yüksek olması ve uygun futbol ortamının olmaması nedeniyle Kasım ayında başlayacak. Peki 2022 Dünya Kupası'na hangi takımlar katılıyor, grupta hangi takımlar var?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Dünya Kupasına hangi takımlar katılıyor?
2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler hangileri?

21 Kasım 2022 tarihinde ev sahibi Katar'ın açılış maçıyla birlikte başlayacak olan 2022 Dünya Kupası, 18 Aralık 2022'de Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak olan final maçı ile sona erecek. 2022 Dünya Kupası maçları 8 stadyumda oynanacak.

2022 Dünya Kupası maçları hangi stadyumda oynanacak?

2022 Dünya Kupası maçlarının oynanacağı 8 stadyum şu şekilde:

  • Lusail Iconic Stadyumu
  • Al Bayt Stadyumu
  • 974 Stadyumu
  • Al Thumama Stadyumu
  • Eğitim Şehri Stadyumu
  • Ahmed bin Ali Stadyumu
  • Halife Stadyumu
  • El-Vakrah Stadyumu.

2022 Dünya Kupası'na hangi takımlar katılıyor?

  1. Katar,
  2. Brezilya,
  3. Belçika,
  4. Fransa,
  5. Arjantin,
  6. İngiltere,
  7. İspanya,
  8. Portekiz,
  9. Meksika,
  10. Hollanda,
  11. Danimarka,
  12. Almanya,
  13. Uruguay,
  14. İsviçre,
  15. ABD,
  16. Hırvatistan,
  17. Senegal,
  18. İran,
  19. Japonya,
  20. Fas,
  21. Sırbistan,
  22. Polonya,
  23. Güney Kore,
  24. Tunus,
  25. Kamerun,
  26. Kanada,
  27. Ekvador,
  28. Suudi Arabistan,
  29. Gana mücadele edecek.

2022 Dünya Kupası maçları hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor'da yayınlanacak.

Dünya Kupası grupları

  • A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
  • B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler
  • C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
  • D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya
  • E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika
  • F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
  • G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
  • H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana
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