FİFA 2022 Dünya Kupası mücadelesi verecek ülkeler listesi Ülkelerarası futbolun zirve noktası 2022 Dünya Kupası Katar'da yapılacak. 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Katar'da yaz sıcaklığının çok yüksek olması ve uygun futbol ortamının olmaması nedeniyle Kasım ayında başlayacak. Peki 2022 Dünya Kupası'na hangi takımlar katılıyor, grupta hangi takımlar var?

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