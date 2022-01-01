Özgün 2022 İETT öğrenci, öğretmen bilet ücreti ne kadar oldu?
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2022 İETT öğrenci, öğretmen bilet ücreti ne kadar oldu?

2022 İETT fiyat tarifesi ve toplu taşımaların yeni ücretleri belli oldu. İETT bilet fiyatlarında değişikliğe gidildi. Buna göre İstanbul'da toplu taşıma kullananan vatandaşlar yeni İETT bilet ücretlerini merak ediyor. 2022 İETT öğrenci, öğretmen, elektronik tam bilet ücretleri ne kadar? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 İETT öğrenci, öğretmen bilet ücreti ne kadar oldu?
2022 iett

16 milyondan fazla İstanbul'luyu ilgilendiren, vapur, dolmuş, taksi, metro minibüs ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının yeni fiyatlandırmaları belli oldu. Buna göre 2022 İETT bilet ücretleri merak kazandı.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir'in başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam önerildi.

Müzakerelerin ardından yapılan oylamada İBB'nin elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs için yüzde 36, servis ücretleri için yüzde 27'lik zam teklifi, bakanlık temsilcilerinin şerh kararıyla oy birliği ile kabul edildi.

2022 İETT BİLET ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Zamlı tarifelere göre, tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya yükseltildi.

2022 AYLIK AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya yükseltildi.

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