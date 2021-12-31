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2022 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

İOKBS bursluluk sınavı için sorgulamalar arttı. 2022 yılı bursluluk sınavı belli oldu mu? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan İOKBS bursluluk sınavının yeni yılda hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Peki, 2022 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?
iokbs 2022

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarda öğretim gören öğrencilere sağlanan İOKBS bursluluk sınavının 2022 tarihi merak kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı sınav takvimine göre 2022 İOKBS sınav tarihi belli oldu.

2022 İOKBS SINAVI NE ZAMAN?

2022 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 4 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak.

İOKBS BURSLULUK SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?

Sınava girecek 5,6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Sınava girecek 8. sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Sınava girecek olan hazırlık sınıfı (8. sınıf müfredat programı esas alınacak) öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Sınava girecek 9, 10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri (Kimya, Fizik, Biyoloji) ve Sosyal Bilimlerden (Coğrafya, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

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