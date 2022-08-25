Kaymakamlık sınavı ne zaman? 2022 ÖSYM Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı takvimi

ÖSYM tarafından düzenlenen Kaymakamlık sınavına başvurular 9 Ağustos 2022 tarihi itibariyle sona erdi. Kaymakamlık sınavı geç başvuru günü ise Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzunda 15 Eylül olarak yer aldı.

2022 kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak?

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kaymakamlık sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?

Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içinde ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri "Sınava Giriş Belgesi" ve nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecek.

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Kaymakamlık sınavı başarı puanı kaç?

Kaymakamlık sınavında kaç puan alan atanıyor? Sınav sonucu 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konulacak. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100), 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak.

Kaymakamlık sınavında kaç soru soruluyor?

Kaymakamlık sınavında adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin SosyoEkonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

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Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Kaymakamlık sınavının geçerli olması için hangi kriterler gerekli:

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,

Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.