Özgün Kültür ve Turizm Bakanlığından 465 kütüphaneci personel alımı ilanı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan: 465 kütüphaneci personel alımı ilanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 personel alımı yapacağını açıkladı. Remi Gazete'de yayımlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı 81 ilde Kütüphaneci olarak sözlü sınav ile toplam 465 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 11 Nisan’da sona eriyor. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı şartları ne? İşte personel alımı 2022 detayları!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​2022 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve başvuru tarihleri nedir?
​2022 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve başvuru tarihleri nedir?

Resmi Gazete'de yayımlanan açıklamaya göre adaylar başvurularını elektronik ortamda 28 Mart ve 11 Nisan arasında gerçekleştirecek.

Adayların lisans düzeyinde eğitim veren; bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

KÜTÜPHANECİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

  • Kariyer Kapısı resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilana göre başvurular şu tarihler arasında alınacak:
  • 28 Mart – 11 Nisan 2022
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi, başvuru süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde "www.ktb.gov.tr" internet adresinden duyurulacak. Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri de daha sonra aynı internet adresinden ilan edilecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANECİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci alımı başvuruları 28/03/2022-11/04/2022 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.c... üzerinden gerçekleştirilecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANECİ ALIMI ŞARTLARI

1- GENEL ALIM ŞARTLARI

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

5. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- ÖZEL ALIM ŞARTLARI

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; bilgi ve belge yönetimi,

kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlarının herhangi birinden yada bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.

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