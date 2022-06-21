Kurban bayramı tatili kaç gün olacak? 2022 Kurban Bayramı takvimi

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bayram tatili kaç gün sorgulamaları hız kazandı. Bu yıl hafta sonu başlayacak olan Kurban Bayramı’nın birinci günü, hafta ortasında sona erecek. Peki, Kurban Bayramı tatili 2022 kaç gün, 9 gün olur mu? İşte Kurban Bayramı tatil günleri...

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecekken, 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

9-10-11-12 Temmuz Salı tarihlerinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nın 15 Temmuz Cuma günü ile birleştirilmesi için çarşamba ve perşembe gününün tatil ilan edilmesi gerekecek. Özellikle Turizm için önem arz eden bayram tatilinin uzatılması için beklentiler arttı. Ancak bayram tatilinin 9 gün olması yönünde herhangi bir açıklama gelmedi.