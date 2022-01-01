Metrobüs bilet ücreti ne kadar oldu? 2022 Metrobüs tam, öğrenci ulaşım ücreti

Ulaşımını metrobüs kullanarak sağlamak isteyenler metrobüs için yeni yılda uygulanacak ücret tarifesini merak ediyor. 2022 metrobüs ücretleri ne kadar oldu?
2022 METROBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.
KAÇ TANE METROBÜS DURAĞI VARDIR?
Metrobüs, Türkiye'nin İstanbul şehrinde toplu ulaşım hizmeti vermektedir. İETT tarafından işletilen metrobüs hattında toplamda 44 durak bulunur. Beylikdüzü'nden başlayıp Söğütlüçeşme'ye kadar gitmektedir.