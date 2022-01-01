Özgün Metrobüs bilet ücreti ne kadar oldu? 2022 Metrobüs tam, öğrenci ulaşım ücreti
ÖZGÜN HABERLER

Metrobüs bilet ücreti ne kadar oldu? 2022 Metrobüs tam, öğrenci ulaşım ücreti

Metrobüs ücretleri değişti. İstanbul'daki en hızlı toplu taşıma araçlarından birisi olan metrobüs, her gün binlerce insana hizmet veriyor. 2022 yılında İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam yapılmasının ardından metrobüs ücretleri de merak kazandı. Öğrenci, tam metrobüs biletleri ne kadar oldu? Metrobüs kısa mesafe, uzun mesafe ücreti ne kadar? İşte 2022 metrobüs ücret tarifesi...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Metrobüs bilet ücreti ne kadar oldu? 2022 Metrobüs tam, öğrenci ulaşım ücreti
metrobüs 2022

Ulaşımını metrobüs kullanarak sağlamak isteyenler metrobüs için yeni yılda uygulanacak ücret tarifesini merak ediyor. 2022 metrobüs ücretleri ne kadar oldu?

2022 METROBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.

2022 İETT öğrenci, öğretmen bilet ücreti ne kadar oldu?
ÖZGÜN
2022 İETT öğrenci, öğretmen bilet ücreti ne kadar oldu?

Taksi ücretlerine ne kadar zam geldi? İstanbul taksi açılış ücreti ne kadar oldu?
ÖZGÜN
Taksi ücretlerine ne kadar zam geldi? İstanbul taksi açılış ücreti ne kadar oldu?

KAÇ TANE METROBÜS DURAĞI VARDIR?

Metrobüs, Türkiye'nin İstanbul şehrinde toplu ulaşım hizmeti vermektedir. İETT tarafından işletilen metrobüs hattında toplamda 44 durak bulunur. Beylikdüzü'nden başlayıp Söğütlüçeşme'ye kadar gitmektedir.

Gaziantepte pitbull saldırısı

Gaziantep'te pitbull saldırısı

'14 yerimden ısırdı kaçmasam öldürürdü.'
Ben Osmanlıdan kalmayım

'Ben Osmanlı'dan kalmayım'

Üç padişah, 27 başbakan ve 12 cumhurbaşkanı gördü.
Vaka sayısı can yakıyor

​Yeni yılın ilk koronavirüs tablosu yayınlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.