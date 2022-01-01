Metrobüs bilet ücreti ne kadar oldu? 2022 Metrobüs tam, öğrenci ulaşım ücreti Metrobüs ücretleri değişti. İstanbul'daki en hızlı toplu taşıma araçlarından birisi olan metrobüs, her gün binlerce insana hizmet veriyor. 2022 yılında İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam yapılmasının ardından metrobüs ücretleri de merak kazandı. Öğrenci, tam metrobüs biletleri ne kadar oldu? Metrobüs kısa mesafe, uzun mesafe ücreti ne kadar? İşte 2022 metrobüs ücret tarifesi...

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