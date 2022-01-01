Taksi ücretlerine ne kadar zam geldi? İstanbul taksi açılış ücreti ne kadar oldu? İstanbul'da taksi ücretlerine zam geldi. İstanbul'da yeni yılın gelmesi ile ulaşım ücretlerine zam yapıldı. Buna göre taksi açılış ücretleri de değişti. Peki, 1 Ocak itibariyle 2022 yılında taksi açılış ücreti ne kadar olacak? Taksi ücretlerine ne kadar zam geldi? İşte ayrıntılar...

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