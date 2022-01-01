Taksi ücretlerine ne kadar zam geldi? İstanbul taksi açılış ücreti ne kadar oldu?

İstanbul taksi ücreti tarifesi 2022 yılıyla beraber zamlandı. İstanbul'da kısa mesafe taksi ücreti, taksi açılış ücretinin ne kadar olduğu merak ediliyor.
İSTANBUL'DA TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
1 Ocak 2022 itibariyle uygulanacak yüzde 36 oranındaki zamla birlikte taksimetre açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya yükseldi.
İNDİ-BİNDİ VE KISA MESAFE NE KADAR OLDU?
Taksilerde kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildi.