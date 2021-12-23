MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2022 sınav başvuruları ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi (2022 MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru tarihleri belli oldu. Sımava katılmak için bekleyen adaylar MSÜ 2022 başvurularını yapmaya hazırlanıyor.

MSÜ 2022 SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi 2022 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular 13 Ocak ve 9 Şubat tarihleri aralığında yapılacak. Geç başvurular ise 22 Şubat’ta alınacak.

MSÜ 2022 SINAVI NE ZAMAN?

2022 ÖSYM ve başvuru tarihleri belli oldu. Bu takvim ile birlikte sınav tarihleri de belli oldu. MSÜ sınav ücreti ise yayımlanan sınav kılavuzunda yer almaktadır. MSÜ sınav ve başvuru tarihi için geri sayım başladı. MSÜ sınavı 2022 yılında Mart ayında düzenlenecektir. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına girmek isteyen adayların yayımlanan takvim içerisinde belirtilen tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. MSÜ başvuruları Ocak ayında başlayacaktır.

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MSÜ sınavı Mart ayında MSÜ sınavı 27 Mart tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

MSÜ 2022 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi 2022 sınavı Nisan ayının 14'ünde erişime açılacaktır.