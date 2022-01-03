Özgün Ocak 2022 kira artış oranı ne kadar? 2022 Ocak Kira Zammı Hesaplama
ÖZGÜN HABERLER

Ocak 2022 kira artış oranı ne kadar? 2022 Ocak Kira Zammı Hesaplama

Ocak ayı kira artış oranı belli oldu. Kiracıları yakından ilgilendiren TEFE-TÜFE oranına göre kira artışı enflasyon rakamına göre hesaplanacak. Buna göre Ocak ayında kira zammını hesaplayan vatandaşlar Aralık ayı enflasyon verilerini baz alacak. Peki, Ocak ayı kira artış oranı nasıl hesaplanacak?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ocak 2022 kira artış oranı ne kadar? 2022 Ocak Kira Zammı Hesaplama
ocak kira artış oranı

TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Ocak ayı kira artış oranı da netleşmiş oldu. Peki, Ocak ayında TEFE- TÜFE'ye göre kiracılara ne kadar artış yapılacak?

ARALIK AYI ENFLASON ORANI NE KADAR?

Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında belli olan kira zam oranı bugün belli oldu. Kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar, zamlı kira bedelini de bu şekilde öğrenmiş oldu.

Ocak ayı kira artış oranı 3 Ocak 2022 Pazartesi günü yani bugün saat 10:00'da açıklandı. TÜİK 2021 enflasyon oranını aylık %13.58 ,yıllık ise %36.08 olarak açıkladı.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TEFE TÜFE oranlarına göre belirlenen kira artış oranı en son 17,71 olarak hesaplandı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 79,89, aylık yüzde 19,08 arttı. Yine merak edilen rakamlara göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.

2022 OCAK KİRA ARTIŞI HESAPLAMA

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: yüzde 19,60

Zam bedeli: 196 lira

Zamlı kira bedeli: 1.196 lira

OCAK AYI KİRA ZAMMI KİMLERİ İLGİLENDİRİR?

Avukat Göçüm: 1 Ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la, kira sözleşmelerinde yapılacak artış oranı 5 yıl süreyle (akit yılını takip eden dört yıl süreyle) TÜFE artış oranı ile sınırlandırılmıştır. Düzenleme ile Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 344. maddesi değiştirilmiştir. Taşınmaz kira sözleşmelerinde, kira artış oranlarının en fazla bir önceki yıl 12 ay TÜFE ortalaması miktarında olması öngörülmüştür. Bununla birlikte, ilgili sözleşmede, taraflarca daha düşük oranda bir artış yapılması öngörülmüş ise, kira artışı belirlenen oran üzerinden yapılacaktır. Yani taraflar TÜFE artış oranının üzerinde artış oranı belirleyemez ancak TÜFE artış oranının altında artış oranı kararlaştırabilir. Bu düzenleme ile kira zammı enflasyon rakamına (TÜFE) endekslenmiştir.

Kira sözleşmesinde kira parasının artırılmasına ilişkin (TÜFE) artış şartı var ise 2022/Ocak ayında yapılacak artış, 2021/Aralık ayında yayınlanacak 12 aylık TÜFE artış ortalaması esas alınarak artış yapılması gerekecektir. Ancak, yine yasa gereği kira akdi başlangıcından itibaren 5 beş yıllık süre geçmiş ise artık TÜFE artış oranı ile bağlı kalınmaksızın çevrede oluşan rayiç kira bedeline göre sulh hukuk mahkemesinde kira parasının tespiti davası açılabilir.

Meteorolojiden sekiz ile sel uyarısı

Meteorolojiden sekiz ile sel uyarısı

Artan sıcaklıklarla birlikte karlar hızla eriyecek.
Devre arasının en dikkat çeken transferi

Devre arasının
en dikkat çeken transferi

​Edin Visca'nın hangi takıma imza atacağı belli oldu.
​Adanada akılalmaz olay: Kefenleyip gömmeye götürdükleri bebek yolda ağlamaya başladı

Analistler yatırımcılar için yanıtladı: Düşüş sürecek mi?

​2021'de fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu.

​Omicron'dan sonra yeni tehlike: İlk vaka duyuruldu.

Memurluktan istifa etti şimdi günlük kazancı maaşının iki katı.
Cezası 11 bin lira

Cezası 11 bin lira

​Tehlikeli köpek ırklarına sahip olanlar için son tarih açıklandı.
29 milyar 342 milyon dolar

29 milyar 342 milyon dolar

2021'de en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.
TürkiyeAçık Kaynak Platformu ve TürkTelekom’dan gençlere siber güvenlik ödülü
Ekonomi

Türkiye Açık Kaynak Platformu ve Türk Telekom’dan gençlere siber güvenlik ödülü

Türkiye Açık Kaynak Platformu çatısı altında Türk Telekom ile birlikte organize edilen genç yeteneklerin siber güvenlik alanındaki yenilikçi fikirleriyle yarıştığı ‘Siber Güvenlik Fikir Maratonu’ tamamlandı. “Yeni Nesil Kimlik Doğrulama Yöntemleri ve Çözümleri” temasıyla düzenlenen fikir maratonunda; Unicorn takımı birinci, Eternal takımı ikinci ve Blocco360 takımı üçüncü olarak, toplamda 100 bin TL değerinde ödülün sahibi oldu.
Afrika Uluslar Kupası'na Süper Lig'den 21 futbolcu gidiyor
Spor

Afrika Uluslar Kupası'na Süper Lig'den 21 futbolcu gidiyor

Futbol kariyerlerini Türkiye'de sürdüren 21 oyuncu, takımlarının erken ya da geç elenme durumuna göre 7 Ocak'ta başlayacak Süper Lig'in ikinci yarısında en az 3, en fazla 5 maç kaçıracak. Beşiktaş ve Fenerbahçe'den hiçbir futbolcunun boy göstermeyeceği turnuvada, Galatasaray ve Trabzonspor'dan ikişer futbolcu yer alacak. Galatasaray'dan Mustafa Muhammed ve Sofiane Feghouli, Trabzonspor'dan ise Jean Kouassi ve Djaniny turnuvada ülkeleri için mücadele edecek
Visca transferinde flaş gelişme: Ailesini ikna ederse imzayı atacak
Spor

Visca transferinde flaş gelişme: Ailesini ikna ederse imzayı atacak

Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'nın Trabzonspor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Transferin önündeki tek engelin ise oyuncunun ailesi olduğu öğrenildi. Eşini İstanbul dışında yaşamaya ikna etmeye çalışan Visca'nın bu konuda yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.