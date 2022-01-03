Ocak 2022 kira artış oranı ne kadar? 2022 Ocak Kira Zammı Hesaplama

TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Ocak ayı kira artış oranı da netleşmiş oldu. Peki, Ocak ayında TEFE- TÜFE'ye göre kiracılara ne kadar artış yapılacak?

ARALIK AYI ENFLASON ORANI NE KADAR?

Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında belli olan kira zam oranı bugün belli oldu. Kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar, zamlı kira bedelini de bu şekilde öğrenmiş oldu.

Ocak ayı kira artış oranı 3 Ocak 2022 Pazartesi günü yani bugün saat 10:00'da açıklandı. TÜİK 2021 enflasyon oranını aylık %13.58 ,yıllık ise %36.08 olarak açıkladı.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TEFE TÜFE oranlarına göre belirlenen kira artış oranı en son 17,71 olarak hesaplandı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 79,89, aylık yüzde 19,08 arttı. Yine merak edilen rakamlara göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.

REKLAM

2022 OCAK KİRA ARTIŞI HESAPLAMA

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: yüzde 19,60

Zam bedeli: 196 lira

Zamlı kira bedeli: 1.196 lira

OCAK AYI KİRA ZAMMI KİMLERİ İLGİLENDİRİR?

Avukat Göçüm: 1 Ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la, kira sözleşmelerinde yapılacak artış oranı 5 yıl süreyle (akit yılını takip eden dört yıl süreyle) TÜFE artış oranı ile sınırlandırılmıştır. Düzenleme ile Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 344. maddesi değiştirilmiştir. Taşınmaz kira sözleşmelerinde, kira artış oranlarının en fazla bir önceki yıl 12 ay TÜFE ortalaması miktarında olması öngörülmüştür. Bununla birlikte, ilgili sözleşmede, taraflarca daha düşük oranda bir artış yapılması öngörülmüş ise, kira artışı belirlenen oran üzerinden yapılacaktır. Yani taraflar TÜFE artış oranının üzerinde artış oranı belirleyemez ancak TÜFE artış oranının altında artış oranı kararlaştırabilir. Bu düzenleme ile kira zammı enflasyon rakamına (TÜFE) endekslenmiştir.

REKLAM

Kira sözleşmesinde kira parasının artırılmasına ilişkin (TÜFE) artış şartı var ise 2022/Ocak ayında yapılacak artış, 2021/Aralık ayında yayınlanacak 12 aylık TÜFE artış ortalaması esas alınarak artış yapılması gerekecektir. Ancak, yine yasa gereği kira akdi başlangıcından itibaren 5 beş yıllık süre geçmiş ise artık TÜFE artış oranı ile bağlı kalınmaksızın çevrede oluşan rayiç kira bedeline göre sulh hukuk mahkemesinde kira parasının tespiti davası açılabilir.