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Ramazan Bayramı tatili dokuz gün olacak mı?

Mübarek Ramazan ayının ilk 14 gününü geride bıraktık. Ramazan ayı oruç ibadetinin sonunda heyecanla beklenen Ramazan Bayramına az kaldı. Sayılı günlerin kaldığı Ramazan Bayramının tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre bu yıl Ramazan Bayramı Mayıs ayında gerçekleşecek. Peki, 2022 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Ramazan Bayramı tatili ne zaman: 2022 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor, Ramazan Bayramı tatili dokuz gün olacak mı?
Ramazan Bayramı tatili dokuz gün olacak mı?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının son günlerine yaklaşıyoruz. İlk iki haftasını geride bıraktığımız bu ayın kavuşacağı Ramazan Bayramını Müslümanlar heyecanla bekliyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayram tatili 9 gün olacak mı?

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan Bayramı'nın son gününün çarşamba gününe denk gelmesi perşembe ve cuma günlerinin resmi tatile katılıp katılmayacağının araştırılmasına neden oldu.

  • 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri idari izne dahil edilirse bayram tatili 9 gün olacak.

  • Eğer bu süreler idari izinden sayılmazsa 2 gün yıllık izin kullanılıp hafta sonları da birleştirilirse 9 gün tatil yapmak mümkün olacak.

DİYANET TAKVİMİNE GÖRE DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

  • 30 Nisan 2022 Cumartesi: Hafta sonu tatili.
  • 1 Mayıs 2022 Pazar: Emek ve Dayanışma Günü-Hafta sonu tatili.
  • 2 Mayıs 2022 Pazartesi: Ramazan Bayramı 1’inci günü.
  • 3 Mayıs 2022 Salı: Ramazan Bayramı 2’nci günü.
  • 4 Mayıs 2022 Çarşamba: Ramazan Bayramı 3’üncü günü.
  • 5 Mayıs 2022 Perşembe: Mesai günü.
  • 6 Mayıs 2022 Cuma: Mesai günü.
  • 7 Mayıs 2022 Cumartesi: Hafta sonu tatili.
  • 8 Mayıs 2022 Pazar: Hafta sonu tatili.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

  • Ramazan Bayramı arefe günü 1 Mayıs tarihine denk geliyor.
  • RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜNÜ: 2 MAYIS PAZARTESİ
  • RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜNÜ: 3 MAYIS SALI
  • RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜNÜ: 4 MAYIS ÇARŞAMBA
  • 2-3-4 Mayıs tarihleri bayram tatili olacak.

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