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Memur maaşlarında son durum: Temmuz'da memur maaşları ne kadar, nasıl artacak?

Milyonlarca memur Temmuz ayında yapılacak zammın detaylarını merak ediyor. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin gözü kritik zamda. Temmuz ayında maaşlar ne kadar olacak? Memur/emekli maaşı zammı ne kadar olacak? İşte konuya ilişkin en son gelişmeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Temmuz maaş zammı ne kadar, ne zaman yapılacak? Memur maaşları artacak mı?
Memur maaş zammı 2022

2022 Temmuz memur zammı, Haziran ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte belli olacak. Türkiye’de milyonlarca memur, heyecan içinde maaşlara yapılacak zammı bekliyor. Kritik güne oldukça kısa bir süre kala, 2022 Temmuz memur zammı ne kadar, kaç tl olacak sorusu ile birlikte memur zammı ne zaman açıklanacak araştırılıyor.

MEMUR MAAŞLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Memurlara yılda 2 defa bu artış yapılabileceği gibi asgari ücretliler tek sefer yapılabilir. Memurlarımıza şu anda en düşük yüzde 35’lik zam yolda.

KABİNE ARDINDAN MEMUR EMEKLİSİNE 3600 AÇIKLAMASI!

3600 ek gösterge detayları Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre 600 puan artırıma gidildi. İşte o açıklama:

Bu konu ilk gündeme geldiğinde öğretmen, polis, sağlık çalışanları ve din görevlilerimize Ek Göstergelerini 3600'e çıkarma sözü vermiştik.

Ancak sadece bu kesimlerde artışın memurların arasında adaletsizliğe yol açacağını gördük. Şartlarımızı zorlama pahasına tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltmeye gittiğini kararlaştırdık.

Ülkemizde 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Birinci dereceye gelmiş olma şartıyla söz verdiğimiz tüm meslek grubundaki hak sahipleri 3600 Ek Göstergeye yükseltilecektir.

Ek Gösterge düzenlemesi memurlarımızın mevcut maaşlarda küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiye ve maaşlarda ciddi kazanımlar getiriyor.

Yapılan artıştan halen emekli olan kamu görevlilerin maaşlarına yansıtılacaktır. Mülki irade amirleri başta olmak üzere yaptıkları işle özlük hakları arasındaki makas açılan kamu görevlileriyle ilgili iyileştirici düzenlemeyi bu kapsamda gerçekleştireceğiz.

Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli maaşı 1.234 ila 1.391 TL arasında, emekli ikramiyesi ise 44.500-50.150 TL arasında artacak"

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