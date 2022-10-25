Özgün TOKİ çekilişleri için tarihler bekleniyor İstanbul, Ankara, İzmir kura çekilişleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
ÖZGÜN HABERLER

TOKİ çekilişleri için tarihler bekleniyor! İstanbul, Ankara, İzmir kura çekilişleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

TOKİ kura çekimi sonuçları, Sosyal Konut Projesi'ne başvuru yapanlar tarafından yakından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen, İlk Evim, İlk İşyerim Projesi'ne 8 milyona yakın başvuru oldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere TOKİ çekiliş tarihleri merak ediliyor. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek kura çekimi ile TOKİ sonuçları açıklanacak. İşte, Ucuz Konut Projesi sonuçları hakkında merak edilenler...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi kura çekimi ne zaman yapılacak?
TOKİ çekiliş tarihleri

TOKİ başvurularında son gün, ekim ayının gelmesiyle vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi için başvurular e-Devlet, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden devam ediyor. Başvurular için alınan taleplerin ardından 2+1, 3+1 konutlar için vatandaşlara en uygun fiyatlar ve ödeme seçenekleri sunan TOKİ, noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirecek.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Bakan Murat Kurum katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.

TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı TOKİ başvuruları, Ziraat-Halk Bankası şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

İLK ETAPTA 250 BİN KONUT

İlk Evim projesinde ilk etapta 250 bin sosyal konut kapsamında Ankara'da 2 bin 171, Kırşehir'de 458, Yozgat'ta 141, Konya'da 206, Kahramanmaraş'ta 210, Diyarbakır'da 158, Elazığ'da 88, Tunceli'de 118, Erzurum'da 158, Amasya'da 87, Bolu'da 206, Zonguldak'ta 595, Afyonkarahisar'da 364, Uşak'ta 158, Manisa'da 78, Aydın'da 265, ve Muğla'da 154 konut olmak üzere 5 bin 615 konutun temelleri atılacak.

TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Bakan Kurum: Vatandaşlarımız kira bedeli altında ev sahibi olacak
GÜNDEM
Bakan Kurum: Vatandaşlarımız kira bedeli altında ev sahibi olacak
TOKİ sosyal konut evleri nasıl olacak?

TOKİ sosyal konut evleri nasıl olacak?

İl il paylaşıldı: İşte ilk konut yerleri ve projelerin görüntüleri.
1 milyon tonu aşacak

1 milyon tonu aşacak

​Buğdaydan sonra yeni bir rekor daha geliyor.
Tarihi projenin ilk temeli atıldı: İşte İlk Evim ve İlk İş Yerim kampanyasına ilişkin tüm soruların cevapları

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konutların tamamını 2028'e kadar bitireceğiz.

Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı 'Deli'.

​Ormanda ağzı bağlı şekilde bulundu.

​Türkiye'den ilk görüntüler geldi: 15.00'e kadar sürecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.