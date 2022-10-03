TOKİ çekilişleri için tarihler bekleniyor! İstanbul, Ankara, İzmir kura çekilişleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

TOKİ başvurularında son gün, ekim ayının gelmesiyle vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi için başvurular e-Devlet, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden devam ediyor. Başvurular için alınan taleplerin ardından 2+1, 3+1 konutlar için vatandaşlara en uygun fiyatlar ve ödeme seçenekleri sunan TOKİ, noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirecek.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Bakan Murat Kurum katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.

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TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı TOKİ başvuruları, Ziraat-Halk Bankası şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

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