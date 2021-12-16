Uzman Asker Maaşı 2022 Ne Kadar Oldu? TSK Uzman Çavuş Maaş Zamları

Uzman çavuşların maaşları hangi görevi yaptıklarına, rütbe ve kıdemlerine ve nerede görev yaptıklarına göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin doğu ya da güneydoğu bölgelerinde görev yapmakta olan uzman çavuşlar, diğer bölgelerde hizmet veren uzman çavuşlara göre daha fazla maaş almaktadır. Peki, 2022 uzman çavuş maaşları ne kadar?

UZMAN ASKER 2022 MAAŞ ZAM ORANI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşmesinin ardından basına açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve bağlı sendikaların genel başkanları 3600 ek gösterge ve ek göstergeler konusunu asgari ücret belli olduktan hemen sonra gündeme alacaklarının altını çizdi. Yalçın; "Ek zamla ilgili ocak ayının 15ine ilk maaşlara yetişecek şekilde elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız" dedi.

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2021 UZMAN ASKER MAAŞLARI

Yeni görev almaya başlamış olan uzman çavuş maaşları: 4500 - 5000 TL arası.

Doğu ya da güneydoğu bölgesinde görev yapan uzman çavuş maaşları: 6500 - 8000 TL arası.

Ayrıca tüm bu bilgiler dışında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan en düşük uzman çavuş maaşı 3100 TL civarında iken, en yüksek uzman çavuş maaşı 8400 TL civarındadır.

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin 4 bin 253,4 TL olacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari Ücret artışının son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden yüzde 50 seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını, böylece işveren kesimini 450 TL ilave yükten kurtarmış olacaklarını belirtti.

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2022 AGİ TABLOSU 2021

2021 yılında uygulanan AGİ ücretleri ise şu şekilde;

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

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Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL