2022 YKS geç başvuru tarihi ne zaman? YKS sınav ücreti ne kadar?

2022 YKS geç başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM YKS geç başvuru nasıl yapılır? YKS sınav ücreti ne kadar?

Herkesin heyecan ve merakla beklediği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 'ye az kaldı.

TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç farklı oturumdan oluşan YKS sınavı, 18-19 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşecek. YKS sınavına başvuru yapamayan adaylar YKS geç başvuru tarihini bekliyor. Peki, YKS geç başvuru nasıl yapılır? YKS sınav ücreti ne kadar? YKS geç sınav başvurusu ne zaman?İşte, ÖSYM 2022 Üniversite sınavı YKS ile ilgili merak edilenler...

YKS geç başvuru nasıl yapılır? YKS sınav ücreti ne kadar? YKS geç sınav başvurusu ne zaman?

YKS sınav tarihleri ne zaman?

YKS sınavları; TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekleşecek.

TYT sınavı: 18 Haziran 2022

AYT sınavı: 19 Haziran 2022

REKLAM

YDT sınavı: 19 Haziran 2022

YKS geç başvuru tarihi ne zaman?

YKS geç başvuru yapamk isteyen adaylar, 16-17 Mart 2022 tarihleri arasında saat 23.59’a kadar ödemelerini gerçekleştirmelidir.

YKS geç başvurusu nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geç başvuru yapmak isteyen adaylar, YKS başvuru kılavuzunu takip ederek ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

YKS geç başvuru nasıl yapılır? YKS sınav ücreti ne kadar? YKS geç sınav başvurusu ne zaman?

YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS ücretleri ÖSYM tarafından her oturum için 172,50 TL olarak belirlenmiştir.

YKS Ödemeleri, ÖSYM'nin resmi “https://odeme.osym.gov.tr internet” sitesi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamaktadır.

Barajsız sınav nasıl gerçekleşecek?

* YÖK puan barajı uygulamasını kaldırdığından TYT’de Türkçe veya Temel Matematik testinin herhangi birinden 0,50 (yarım) net yapan adayların bile TYT puanları hesaplanacak.

REKLAM

* AYT’ye giren adaylar için ise sözel, sayısal ve eşit ağırlıklı puanlar hesaplanıyor. Bu 3 puan türünde de 180 olan Baraj, YÖK kararıyla kaldırıldı. AYT’nin tüm testlerinden 0,50 (yarım) net yapan adayların ilgili testten aldıkları puan hesaplanacak. Puanı hesaplanan tüm adaylar sıralama barajı olmayan o puan türündeki tüm programları tercih hakkını elde edecek. Programlara kabul için kontenjanlar belirleyici olacak.

* Yabancı Dil Testi’nde (YDT) de baraj kaldırıldı. Yabancı dil testinden 0,50 (yarım) net yapan tüm adayların puanları hesaplanacak.

* ÖSYM, tıp ve hukuk, mimarlık, mühendislik, öğretmenlik, diş hekimliği ve eczacılık programlarına puan barajının yanı sıra sıralama barajını da kullanıyor. Bu barajlarla ilgili tek değişim hukuk programında yaşanacak. 190 binle başlayan ve son birkaç yıldır 125 bin olarak uygulanan sıralama barajı bu yıl 100 bine düşürüldü. Adayların tıp için 50 bin, diş hekimliği için 80 bin, eczacılık için 100 bin, mimarlık için 250 bin, mühendislik ve öğretmenlik programları için ise 300 binlik dilim içinde olması gerekiyor.

REKLAM