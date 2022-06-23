ÖSYM YKS görevli ücretleri yattı mı?

YKS sınav maratonu, dün yapılan YDT'nin tamamlanmasının ardından sona erdi. Sınav sürecinde büyük emeği geçen YKS görevlileri, "YKS gözetmen ücreti ne zaman ödenecek?" sorusunun cevabını merak ederek araştırıyor.

YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

ÖSYM tarafından yapılan sınavların ücretleri çok geçmeden öğretmenlerin hesaplarına yatırılıyor. 2022 YKS sınavında da öğretmen sınav görevli ücretlerinin en geç 1 hafta içinde yatırılması bekleniyor. Sınav 19 Haziran'da sona erecek. YKS sınav görevli ücretlerinin de 26 Haziran'a kadar hesaplara yatması bekleniyor.

YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2022

Sınav binalarında ve salonlarında görev alan kişilerin görevlerine göre alacakları ücretler şöyle:

Gözetmen 210 TL

Salon Başkanı 250 TL ödeme yapılacak.

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Yedek Gözetmen 200 TL ödeme yapılacak.

ÖSYM (Tavan Ücret)-15 Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt:397 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret)-15 Bina Yöneticisi Brüt:397 TL Net:396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret)-Bina Yönetici Yardımcısı Brüt:357 TL Net:317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret)-Salon Başkanı Brüt:357 TL Net:317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret)-Gözetmen Brüt:317 TL Net:277,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret)-Yedek Gözetmen Brüt:278 TL Net:238,01 TL

ÖSYM (Tavan Ücret)-Engelli Gözetmen Brüt:436 TL Net: 396,68 TL