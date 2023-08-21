VGM burs başvuruları

, başvuruda bulunacak adaylar tarafından araştırılıyor. Eğitim hayatlarına maddi destek amaçlı verilmekte olan bu ödenekle ilgili olarak "Üniversite öğrencilerine

VGM burs başvuruları

başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" soruları gündeme taşındı. Kurumun her yıl resmi sitesi üzerinden yayımlanan takvimde tarihleri duyuruyor. Peki, 2023

VGM burs başvurusu