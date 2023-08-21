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VGM burs başvurusu 2023-2023 ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları nelerdir?

VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin öncelikli tercihi olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü başvuruları, geçtiğimiz yıl başvurular 24 Ağustos tarihinde başlamış ve 28 Ağustos tarihinde sona ermişti. VGM burs başvuruları KYK burs başvurularının ardından başlıyor. Peki, 2023-2023 VGM burs başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? 2023 VGM bursu ne kadar oldu? İşte ayrıntılı bilgiler...

11:20 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
VGM bursu

VGM bursu

VGM burs başvuruları
, başvuruda bulunacak adaylar tarafından araştırılıyor. Eğitim hayatlarına maddi destek amaçlı verilmekte olan bu ödenekle ilgili olarak "Üniversite öğrencilerine
VGM burs başvuruları
başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" soruları gündeme taşındı. Kurumun her yıl resmi sitesi üzerinden yayımlanan takvimde tarihleri duyuruyor. Peki, 2023
VGM burs başvurusu
ne zaman yapılacak, burs şartları neler?

VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2023?

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023-2024 eğitim öğretim yılının üniversite ve ortaöğrenim burs başvuruları henüz başlamadı.

VGM BURS BAŞVURU TARİHİ 2023

VGM burs başvurularının 2023 yılının Kasım ayında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği durumda haberlerimizde yer vereceğiz.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

KİMLER VGM BURSUNDAN FAYDALANAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

BU YIL VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK 2023-2024?

Geçtiğimiz dönem ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 500,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak ödendi. Burs ücretlerinin yeni eğitim yılında artırılması bekleniyor.



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