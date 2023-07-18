Süper Lig ve Trendyol 1. Lig fikstür çekimi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 2023-2024 sezonu fikstürünün çekileceği tarihi açıkladı.

SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇLARI BELLİ OLDU MU?

SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇLARI BELLİ OLDU MU?

"2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig fikstür çekimleriyle ilgili detaylar belli oldu. Trendyol Süper Lig fikstür çekimi 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinlikle gerçekleştirilecektir. Trendyol 1. Lig fikstür çekimi ise 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir.