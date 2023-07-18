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TFF Trendyol Süper Lig'de 1. hafta maçları ne zaman oynanacak?

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu fikstür çekimi için araştırmalar hız kazandı. Yeni sezon öncesinde derbilerin hangi haftalarda oynanacağı ilk maçın hangi takıma karşı oynanacağı merak kazandı. TFF Süper Lig'de 1. hafta maç programı belli oldu mu, ilk hafta maçları hangileri?

15:40 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Süper Lig

Süper Lig

Süper Lig ve Trendyol 1. Lig fikstür çekimi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 2023-2024 sezonu fikstürünün çekileceği tarihi açıkladı.

SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇLARI BELLİ OLDU MU?

Süper Lig fikstür çekimi bugün gerçekleştirilecek. İlk hafta maç programı belli olduğunda buraya ekleyeceğiz.

TRENDYOL SÜPER LİG, 1.LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?

12 Temmuz'da yapılması beklenen 2023-24 sezonu fikstür çekimi önümüzdeki haftaya ertelendi.

"2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig fikstür çekimleriyle ilgili detaylar belli oldu. Trendyol Süper Lig fikstür çekimi 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinlikle gerçekleştirilecektir. Trendyol 1. Lig fikstür çekimi ise 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



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