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Spor

Süper Lig fikstürü bugün çekiliyor

Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu fikstür çekimi bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak

09:42 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Fikstür çekimi saat 19.30'da başlayacak.

Fikstür çekimi saat 19.30'da başlayacak.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri yaz bahçesinde saat 19:30'da başlayacak açılış konuşmalarının ardından yeni sezonun fikstür çekimi saat 21:30'da yapılacak.


Trendyol 1. Lig fikstür çekimi ise yarın saat 19:00'da yine TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.


TFF takvimine göre 2023-2024 sezonu Süper Lig ve beraberinde de TFF 1. Lig 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerindeki karşılaşmalarla başlayacak.


2023-24 sezonu ise 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.





#TFF
#Süper Lig
#TFF 1.Lig
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