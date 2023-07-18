Süper Lig fikstürü bugün çekiliyor

Trendyol 1. Lig fikstür çekimi ise yarın saat 19:00'da yine TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

TFF takvimine göre 2023-2024 sezonu Süper Lig ve beraberinde de TFF 1. Lig 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerindeki karşılaşmalarla başlayacak.