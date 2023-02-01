2023 AÖF bahar dönemi ara sınavı ne zaman?

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2023 AÖF sınav takvimi
2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, yayımlanan akademik takvimle birlikte belli oldu. Takvime göre; güz dönemi ara sınavları 11 ve 11 Aralık, dönem sonu sınavları ise 21-22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapıldı. Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa’da sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmakta.
2023 AÖF bahar dönemi ara sınav 15-16 Nisan 2023'te yapılacak.
AÖF dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak.
AÖF Yaz okulu sınavı da 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek.
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.