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Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2022-23 AÖF sınav takvimi sonrasında, güz dönemi ara sınavları ve dönem sonu sınavlarının tarihleri belli oldu. Sınavlar 10 Aralık itibariyle başlarken, dönem sonu sınavı 21-22 Ocak 2023 tarihinde tamamlandı. Şimdi gözler 2023 bahar dönemi vize sınavında. 2023 AÖF bahar dönemi ara sınav 15-16 Nisan’da yapılacak. Peki 2023 AÖF bahar dönemi sınav takvimi.

10:05 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
2023 AÖF sınav takvimi

2023 AÖF sınav takvimi

2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, yayımlanan akademik takvimle birlikte belli oldu. Takvime göre; güz dönemi ara sınavları 11 ve 11 Aralık, dönem sonu sınavları ise 21-22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapıldı. Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa’da sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmakta.

2023 AÖF bahar dönemi ara sınavı ne zaman?

2023 AÖF bahar dönemi ara sınav 15-16 Nisan 2023'te yapılacak.

2023 AÖF dönem sonu sınavları ne zaman?

AÖF dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak.

2023 AÖF Yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF Yaz okulu sınavı da 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF sınav süresi ne kadar?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

Sınava girerken neler gerekli?

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.



#AÖF
#aöf bahar dönemi vize sınavı
#anadolu üniversitesi
1 saat önce
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Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman?
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