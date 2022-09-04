2023 asgari ücret, memur, emekli zammı ne kadar olur?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2023-2025 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.

Buna göre, büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 5 oldu. Ekonominin 2023'te yüzde 5, 2024 ve 2025 yıllarında ise yüzde 5,5 büyüyeceği öngörüldü.

2022 enflasyon oranı ne kadar?

Enflasyonun bu yıl yüzde 65 olacağı tahmin edilirken, enflasyon hedefi gelecek yıl için yüzde 24,9, 2024 için yüzde 13,8, 2025 için yüzde 9,9 olarak belirlendi. Bu gelişmenin ardından asgari ücret son dakika haberleri ye daha da merak edilir oldu.

Sosyol Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, enflasyon verilerinin ardından Ocak ayında gelecek zam oranını paylaştı.

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2023 asgari ücret zam oranı

2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Sosyol Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, açıklanan enflasyon verilerinin ardından sosyal medya hesabından ocak ayı asgari ücret, memur ve emekli zammına yönelik bir paylaşımda bulundu. Erdursun paylaşımında "Temmuz ayı enflasyonu %2.37 Aralık ayına kadar TÜİK enflasyonu aylık bu oranlarda açıklarsa memura, memur emeklilerine, SSK, Bağ-Kur emeklilerine 1 Ocak 2023’de %15 zam (enflasyon farkı) verilir" ifadelerine yer verdi. Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Bu rakamı düştüğümüzde 2023 yılı için asgari ücrete bin 937 liralık zam gelmesi tahmin ediliyor. Yıl sonu enflasyon TCMB beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 437 lira olması tahmin edilmekte. 2023 Ocak asgari ücret zammı Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısında kesin olarak açıklanması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı asgari ücrete ilişkin de önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, “Bu bir ara (temmuz asgari ücret zamı) artış. Asıl asgari ücret tespitini inşallah yıl başında yeniden gerçekleştireceğiz. İnşallah Türkiye büyüdükçe, geliştikçe, hedeflerine doğru ilerledikçe, kazandıkça elindeki imkanları milletin her bir ferdiyle paylaşmayı sürdürecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 31 Temmuz’da yaptığı açıklamada asgari ücrette yeni düzenleme için yıl sonunu işaret etti. Bilgin "Yıl sonunda yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret net brüt ne kadar?

1 Temmuz 2022–31 Aralık 2022 tarihleri arasında uygulanacak olan asgari ücret tutarına ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 01 Temmuz 2022 tarih 31883 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

İlgili Karar doğrultusunda, 2022 yılı asgari ücretin günlük tutarı 215,70 TL, aylık tutarı ise 6.471,00 TL olarak uygulanacaktır.

SGK Taban ve Tavan Ücreti ile Asgari Ücret ve yasal kesintilerine ilişkin tutarlar aşağıdaki şekildedir.

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