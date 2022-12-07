Asgari ücret son dakika haberi: İşverenin ocak zammına ilişkin anket sonuçları açıklandı

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesi, "Pazarlık 7 bin 785 lira sınırından başlayacak, onun üstüne nereye çıkabiliyorsak çıkacağız" dedi.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapılacak ilk toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Atalay, açıklamasında şunları kaydetti; Diyoruz ki veriler elimizde. 40 senedir bizim uzman arkadaşlarımız bu rakamları söylüyor. Biz de kamuoyuna diyoruz ki, Türk-İş'in açlık rakamı, yoksulluk rakamı bu. Yoksulluk rakamı 10 bin 170 lira bir bekar işçi için. Rakam söylemek kolay burada önümüzde öyle problemli mesele vergidir vergiyi konuşmak lazım. Vergi toplumun tamamını ilgilendiriyor. 20 sene önce vergi asgari ücretin 20 katıydı şimdi 5 katı bile değil. Yani vergi ile ilgili ülkeyi yönetenler bir düzenleme yapması gerekiyor.

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Asgari ücret anketi sonuçları işverenin ücret beklentisi ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçları açıklandı. Açıklamada, ''İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu'' denildi.

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