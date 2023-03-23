Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli aylığı hakkında açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı.

BAKAN BİLGİN'DEN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMA

Bakan Bilgin;" EYT uygulamasında yaklaşık yüzde 60’ından fazlasının eski şekli ile çıkmış olsaydı 3 bin lira ile 5 bin lira arasında aylık bağlanacak olan EYT’lilerin de maaşlarını 5 bin 500’ün üzerinde çıkardık." dedi.

ERDOĞAN'DAN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV-Star TV ortak yayınında gündemi değerlendirdi. Erdoğan, emeklilerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Açıklamak bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz. Hayırlısı olsun” dedi.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplamasayfasından vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.







