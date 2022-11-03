2023 vergi, harç ve ceza ücretleri belli oldu

2023 MTV ne kadar oldu?

2023 yılına yaklaşmamızla birlikte vergi, harç ve ceza ücretleri de belli oldu. Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte 2023 yeniden değerleme oranları da belli oldu. 2023 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 oldu. Ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122.93 oranında artış gösterdi. Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2023 yılında vergi ve harçlar yüzde 122.93 oranında artacak.

Pasaport defter ücreti ne kadar?

Yeniden değerleme oranıyla 2023 yılında 4 yıl ve daha fazla süreli pasaportların ücreti 3 bin 294 liraya, pasaport defter ücreti 543.4 liraya yükseldi.

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Yurt dışından telefon getirme harcı ne kadar?

Yurt dışından telefon getirme harcı 6 bin90 liraya yükseldi.

Trafik cezaları 2023'te ne kadar?

En düşük trafik cezası 953 liraya yükselirken icraya başvurma harcı 179 lira, iflas harcı 296 lira, şahıs şirketi ticaret sicil harcı ise 3 bin 853 lira olarak uygulanacak.

Yeni yılda emniyet kemeri takmamanın cezası, 196 liradan 437 liraya, kırmızı ışıkta geçmenin cezası, 427 liradan 952 liraya çıkacak.

Trafikte hız sınırını aşma cezası ne kadar?

Trafikte hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30 arasında aşan sürücülere 952 lira, yüzde 30 ile yüzde 50 arasında aşanlara bin 980 lira ve yüzde 50 aşanlara 4 bin 64 Lira ceza kesilecek.

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Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ne kadar?

Araç sahiplerince her yıl ödenen motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı, YDO’nun yüzde 50 fazlasını geçmemek, yüzde 20’sinden az olmamak üzere yeni oran tespit etmeye yetkili bulunuyor. Cumhurbaşkanı geçen yıl yetkisini kullanarak MTV’yi yüzde 25 oranında artırdı.

Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmaması halinde silindir hacmi 1300’ün altında olan sıfır otomobillerde en düşük vergi bin 313 liradan 2 bin 927 liraya çıkacak.

Yılda iki kere ödenmesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksidi Ocak ayında ikincisi ise Temmuz'da ödeniyor.

Alkollü araç kullanma cezası ne kadar?

Alkollü araç kullanmanın cezası da 4 bin 64 lira ile 8 bin 190 lira arasında değişecek.

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Yeniden değerleme oranı TÜİK’in Ekim ayında açıkladığı on iki aylık yurt içi üretici fiyat endeksine göre belirleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.