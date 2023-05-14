İstanbul seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 Marmara Bölgesi İstanbul ittifak seçim sonuçları, milletvekili seçiminde partilerin aldıkları oy oranları ve oy sayısı belli oluyor. İstanbul seçim sonuçları, açılan sandık sayısı, oy kullanan seçmen sayısı, ülke geneli toplam seçmen sayısı, partilerin oy oranları, geçerli ve geçersiz oy sayısı, milletvekili dağılımı, TBMM milletvekili listeleri ilçelere göre harita olarak anbean Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasında yayınlanacak.
2023 İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
14 Mayıs İstanbul İttifak Seçim Oy Oranları
14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime giriyor. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. İstanbul İttifak oy oranları seçim sonuçlarının açıklanması ile yenisafak.com'da olacak.
2023 İstanbul AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti Oy Oranları İstanbul İlçeleri Seçim Sonuçları 2023
İstanbul Milletvekilleri Listesi
AK PARTİ İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARIMURAT KURUM
ERKAN KANDEMİR
HASAN TURAN
MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
HULUSİ ŞENTÜRK
MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU
TUĞBA IŞIK ERCAN
İSMAİL ERDEM
YAHYA ÇELİK
BEHİYE EKER
SERKAN BAYRAM
ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK
AZMİ EKİNCİ
NURETTİN ALAN
FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
LEMAN YENİGÜN
ESMA ERSİN
UMUT ARMAN SONAY
ALİ SEVİNÇ
MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU
RÜSTEM KABİL
ALİ YAZLI
AYDOĞAN AHIAKIN
ZEYNETTİN AYDIN
CEMAL DONAT
EBRU SARACOĞLU
AYŞEGÜL ESRA ATİK
FATİH ÖGÜN
ZEYNEP BAYIR
MURAT AÇIK
VELİ ARSLAN
YUNUS FIRAT AYDIN
MUSTAFA NAİM YAĞCI
FURKAN GÖKGÖZ
NURETTİN ALAGÖZ
AK PARTİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SÜLEYMAN SOYLU
HALİT YEREBAKAN
RABİA KALENDER İLHAN
MEHMET ÖNDER AKSAKAL
MUSTAFA DEMİR
İSMAİL EMRAH KARAYEL
ZAFER SIRAKAYA
BÜŞRA PAKER
SEVAN SIVACIOĞLU
DERYA AYAYDIN
ADEM YILDIRIM
SENA NUR ÇELİK
AHMET BİLAL KIYMAZ
HÜSEYİN EROĞLU
ENES EMİNOĞLU
AHMET HAMDİ ÇAMLI
EMRE USTAOSMANOĞLU
ŞEVKİ ŞAR
CAHİT ALTUNAY
ÖMER FUAT GÜNDAY
ORHAN NARİN
SELÇUK KAR
KEMAL OĞUZ KIDİL
FERŞAT YILDIRIM
ECRİN NAZLI İNAN
NAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLU
BEŞİR AÇIKÇA
AK PARTİ İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
NUMAN KURTULMUŞ
ÖZLEM ZENGİN
CÜNEYT YÜKSEL
ZEKERİYA YAPICIOĞLU
HALİS DALKILIÇ
RÜMEYSA KADAK
OĞUZ ÜÇÜNCÜ
BAYRAM ŞENOCAK
ŞAMİL AYRIM
SEDA GÖREN BÖLÜK
NİLHAN AYAN
YILDIZ KONAL SÜSLÜ
ŞENGÜL KARSLI
YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI
HALİME KÖKCE
MEHMET SARI
NEVZAT ŞATIROĞLU
EKREM GÖRÇEKER
NECATİ KARAGÖZ
RASİM ERDOĞMUŞ
YUSUF ASLAN
MUSTAFA KORKUT
MUTLU BOZOĞLU
FETİ AHMET BALIN
OKTAY ŞAMDANLI
MEHMET YILDIZ
YILMAZ DURMUŞ
NEVİN MİNE VURAL
MEMET YALÇIN
NAZİF ÇETİN
RAMAZAN ARKAN
HARUN ÇELİK
RASİM YAĞAR
CEMAL TOPTANCI
RECEP SEYYAR
ALİ ÇİÇEK
CHP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. OĞUZ KAAN SALICI
2. GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
3. FETHİ AÇIKEL
4. GÖKHAN GÜNAYDIN
5. BİROL AYDIN (SAADET PARTİSİ)
6. AHMET ERSAGUN YÜCEL (İYİ PARTİ)
7. ELİF ESEN (DEVA)
8. HASAN KARAL (DEVA)
9. CEMAL ENGİNYURT (DP)
10. SELİM TEMURCİ (GELECEK PARTİSİ)
11. ALİ GÖKÇEK
12. SUAT ÖZÇAĞDAŞ
13. ÖZCAN BARİPOĞLU
14. SEVGİ KILIÇ
15. OLGUN ÇELİK
16. DOĞAN ÇAKMAK
17. KENAN OTLU
18. EFENDİ ARGUNŞAH
19. MURAT KANTEKİN
20. AYSEMİN GÜLMEZ
21. AHMET CAN YILMAZ
22. EBRU ZOR
23. ERDOĞAN ERDEN
24. FÜSUN SÖKMEZ
25. NECLA ERDEM
26. BÜLENT KULKULOĞLU
27. GÜLLÜ SARAN
28. YÜCEL OTO
29. NECDET AY
30. ELİFE GAMZE ÖZTÜRK
31. HAKAN BEKAR
32. DURSUN CAN KIRTORUN
33. MURAT GÖKHAN OFLUOĞLU
34. HALE DİLEK TOSUN
35. ABDULLAH ONUR BİLDİRİCİ
CHP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Namık Tan,
2. Yunus Emre,
3. Gökhan Zeybek,
4. Enis Berberoğlu,
5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi),
6. Yüksel Mansur Kılınç,
7. İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi),
8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA),
9. Berna Sukas (İYİ Parti),
10. Fuat Yıldırım,
11. Onur Aydın (İYİ Parti),
12. Işık Öğütçü,
13. Soner Özimer,
14. Mehmet Ali Yüksel,
15. Şaban Karaaslan,
16. Elmas Arus,
17. Muharrem Naci Temiz,
18. Selim Yalınkılıç,
19. Gözde Fil,
20. Bülent Ütebay,
21. Mehmet Süleyman Türker,
22. Yiğit Hüseyin Numan Bıçaklı,
23. Ali Arman,
24. Bediha Büyükgebiz,
25. Özgür Nemutlu,
26. Ezgi Pekşen,
27. Refik Ersin Eroğlu.
CHP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Engin Altay,
2. Erdoğan Toprak,
3. Türkan Elçi,
4. İlhan Kesici,
5. Zeynel Emre,
6. Mustafa Yeneroğlu (DEVA),
7. Bülent Kaya (Saadet Partisi),
8. Doğan Demir (Gelecek Partisi),
9. Özgür Karabat,
10. Medeni Yılmaz (DEVA),
11. Turan Taşkın Özer,
12. Doruk Bulut,
13. Oğuz Kemal Yakar,
14. Turgay Özcan,
15. Fevzi Donat,
16. Utku Caner Çaykara,
17. Hüseyin Remzi Gökbulak,
18. Bayram Ali Çeşmeci,
19. Recep Karakoç,
20. Burak Yıldırım,
21. Eda Kurt,
22. Kazım Özeren,
23. Margarit Dikme,
24. Mehtap Albayrak,
25. Nazlı Akyüz,
26. Özlem Durdağıdokuyucu,
27. Sinam Karahan,
28. Sinem Özcan,
29. Süleyman Şafak,
30. Cemal Doğan,
31. Hüseyin Arda Engizek,
32. Turgut Koç,
33. Server Gökmen,
34. Ender Unutanersözlü,
35. Neşe Kıyık,
36. Yaren Karaca
MHP İstanbul 1. bölge milletvekili adayları
1 EDİP SEMİH YALÇIN
2 İZZET ULVİ YÖNTER
3 MEMET BÜLENT KARATAŞ
4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK
5 MURAT ŞAHİN
6 ŞAHİN GÜRZ
7 FADİME ERSOY DURSUN
8 BÜŞRA DÜZGÜN KAYA
9 HİLAL DİLBER
10 AFŞİN BİRBEN
11 İREM ÇELİK
12 ERDEM DOĞRUER
13 YİĞİT EMRE ALTUN
14 FATİH ERYILMAZ
15 FEVZİYE HASASU
16 BAYRAM BİNİCİ
17 AYSUN TURGUT BEŞOLUK
18 SELÇUK GÜVEN ÜLKER
19 GÖKSAL BEŞKAYA
20 FİKRİ AY
21 İLKER ÇAKIROĞLU
22 YUNUS EMRE DURMUŞ
23 ŞENEL USTABAŞI
24 GÖKMEN KAYIKÇI
25 CEMAL ALTUNHAN
26 FATİH KAYA
27 MAHMUT COŞKUN
28 MURAT CAN AYDIN
29 SERDAR BIYIKOĞLU
30 MÜCAHİT GÜNGÖR
31 MUSTAFA YETER
32 HALİL İBRAHİM UZ
33 SUAT ALTUNKAYNAK
34 UMUT AKBULUT
35 GÖKHAN ALPASLAN
MHP İstanbul Milletvekili Adayları 2. bölge
1 CELAL ADAN
2 CEMAL ÇETİN
3 FERHAT ÇAKIROĞLU
4 NUR TUĞBA AKTAY
5 NİYAZİ PAKSOY
6 BİROL GÜR
7 YÜKSEL KALECİ
8 GÜLLÜ YENER
9 MAHMUT YALÇIN
10 TUĞRUL GÖK
11 AYHAN ARAS
12 FEİME AKINCI
13 NEVRA İMAMOĞLU
14 MEHMET ÇETİN
15 RECEP YAVAŞ
16 ALİ ATABEYOĞLU
17 ERHAN ÜSTÜNBAŞ
18 SERKAN BÜYÜK
19 MURAT SANCAK
20 ERKAN ÖZÇELİK
21 CANER ÖNER
22 BEYDA NUR AYÇETİN
23 FERDA KAPUCUOĞLU
24 NECDET ÖZTÜRK
25 SERDAR DOYURAN
26 ALİCAN ERDOĞAN
27 CELAL DENİZ
MHP İstanbul 3. bölge Milletvekili Adayları
1 FETİ YILDIZ
2 İSMAİL FARUK AKSU
3 HAYATİ ARKAZ
4 ARZU ERDEM
5 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL
6 DAVUT HASKIRIŞ
7 AHMET SAVAŞ ÇOLAK
8 ÖZGE TEKOĞULLARI
9 AYLİN YÜKSEL ÜLKER
10 METİN ARI
11 BAHATTİN ŞENGÜL
12 OSMAN BÜYÜKKAYA
13 UYGAR ORAL ÖZTÜRK
14 ALPARSLAN ÇATAK
15 İLKAY KAYMAK
16 DİLARA ERKUT
17 ASLIHAN SOYLU
18 MUSTAFA SEPİN
19 JASMİNA TÜRKOĞLU
20 VOLKAN BÜYÜKUSTA
21 NERGİS GÖK
22 OKAN DEMİR
23 MESUT YILDIRIM
24 MUSTAFA ALP
25 MEHMET BAŞAK
26 MEHMET ŞENER ÇELİK
27 BEKİR SITKI KARAUSTA
28 MEHMET GALİP DERE
29 ENES YILMAZ
30 MEHMET SIDDIK KAPLAN
31 HAKAN ÖZTÜRK
32 HAKAN TOPSAKAL
33 FATİH MEHMET ÇETİNKAYA
34 MEHMET ALİ ÖZEL
35 MUHAMMED RAFET YİĞİT
36 BÜLENT ÖZCAN
İYİ Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları
NİMET ÖZDEMİR
BURAK AKBURAK
MUSTAFA CİHAN PAÇACI
BAVER MİROĞLU
DURSUN ÇOLAK
TAHA ORHUN ERTÜRKMEN
ALİ COŞKUN
EMİNE KÜÇÜKALİ
RAŞİT EMİR SÜER
MURAT KARAMAN
VEDAT BAYRAM
YÜCEL COŞKUN
OĞUZHAN HASAR
HATİCE DİLRUBA OĞULCUKLU
CEVAT SARAÇ
EMRE ZENGİN
MERAL ALEMDAR
AHMET ÇELEBİ
AHMET SELÇUK CAN
İHSAN ÖNDER ALBAYRAK
AYSEL KIRALİ
HÜLYA ARICI
UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ
BARIŞ TAVLAŞOĞLU
KADİR KÜRŞAT ARSLAN
BÜLENT ASLAN
RAMAZAN UĞURAL
MEHMET ERİŞEN
ARİF TEVETOĞLU
AYŞE KIRAÇ
ERDAL DEMİR
SEDAT GÜRKAN
SEVİM DEMİR
CELAL MAHMUT SOLAK
NAZLI YURDUSEVEN
İYİ Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayları
MEHMET SATUK
BUĞRA KAVUNCU
SALİM ENSARİOĞLU
BAHATTİN BAHADIR ERDEM
ECE GÜNER
HATİCE CEREN YILMAZ
HATİCE KAYALI
MÜJDAT ÖZTÜRK
MUSTAFA YAZICI
ABDULLAH ŞALCI
ALİ ÇELİK
FİSUN MEHLİKA TOCA
YILDIRAN ÖZEL
ALİ AKGÜN
ERİŞ CESUR
BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI
ERHAN ÖZKAN
BİLAL UZUN
GÖKHAN KARGI
HASAN HOŞBEN
RAİF GÜLER
ASLIHAN ELİBOL
YILMAZ DAĞDELEN
MUSTAFA ALKAN KÜÇÜKLER
NAZLI ASPAY ŞENER
AFFAN MAHMUT KEÇECİ
ARZU BAŞKAN
ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ
İYİ Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları
ERSİN BEYAZ
SEYİTHAN İZSİZ
AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU
ŞÜKRÜ KULEYİN
CELAL KARAPINAR
HAMZA YURTSEVER
SELÇUK KEDİ
MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ
METİN BOZKURT
FEVZİ FATİH OĞUZ
ETHEM BAYKAL
ÜLKÜ AYAYDIN
DOĞAN AVCI
ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU
AYHAN BÖLÜKBAŞI
METE KOCA
SURURİ KARABAL
NAZMİYE İZGİN
SEVİNÇ GÜMÜŞ
MEHMET ALİ UYKUR
ZEKİ BULGAN
ARZU ÖNŞEN
ŞULE AĞAÇAYAK ERSOY
HÜRANA GÜNGÖR
MELİHA APAYDIN
ARZU ŞİMŞEK
BUSE ALBAYRAK
MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ
ATAKAN ÖZKAN
HASAN KAYA
ŞEREF TAMTÜRK
ASİYE KÜÇÜKYILMAZ
BURAK USTALI
KÜRŞAT ÖZER
SELMA SARICIOĞLU ÇALIŞKAN
FİLİZ ÇELİK
2018 İstanbul milletvekili genel seçim sonuçları
Cumhur İttifakı oy oranı % 51 olurken, AK Parti 51, MHP 8 milletvekili çıkardı. İstanbul seçim sonucu Millet İttifakı ise oyların yüzde 35,9’unu aldı ve CHP 27, HDP 12, İYİ Parti 8 milletvekili çıkardı.
İstanbul Hakkında
İstanbul, Türkiye'nin kuzeybatısında yer alan bir ilimizdir. Tarihi, coğrafi özellikleri, ilçeleri ve nüfusu ile ilgili detayları inceleyelim.
İstanbul, dünya tarihinin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi, MÖ 7. yüzyıla kadar dayanmaktadır. İstanbul, Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olmuş, daha sonra da Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olmuştur. İstanbul, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile birlikte başkent Ankara olmasına rağmen, ülkenin en önemli şehirlerinden biri olmaya devam etmektedir.
İstanbul, Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesi'nde yer almaktadır. Boğaziçi ve Haliç gibi doğal limanları ile önemli bir deniz ticaret merkezidir. İstanbul, iki kıtayı birbirine bağlayan eşsiz bir konuma sahiptir. Şehir, 5.343 km²'lik bir alanı kapsamaktadır. İstanbul, deniz ve karadan gelen iklim etkileri altında kalmaktadır. İstanbul'da, genellikle ılıman bir Marmara iklimi hakimdir.
İstanbul ilinin 39 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler: Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu'dur. İstanbul'un her bir ilçesi, farklı tarihi ve kültürel özelliklere sahip olmakla birlikte, İstanbul'un tarihi dokusunu ve kültürel mirasını yansıtmaktadır.
İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık ilidir. 2021 yılı verilerine göre, İstanbul'un nüfusu 16.470.129'dur. İstanbul, Türkiye'nin ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal açıdan en önemli şehirlerinden biridir. İstanbul'un nüfus yoğunluğu ise yaklaşık olarak 3.080 kişi/km²'dir.