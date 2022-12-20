2023 isteğe bağlı sigorta primleri ne kadar olacak?

20 Aralık salı 2022 tarihi ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak zam kararı bekleniyor. Toplantının ardından açıklanacak zam oranı ile pek çok kalemde artış yaşanacak. Zammın ardından İsteğe Bağlı Sigorta Primlerinin ne kadar olacağı ile ilgili hesaplamalar yapılıyor.

2023 İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ NE KADAR OLACAK?

İsteğe bağlı sigorta, kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek kaydıyla uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmalarını sağlayan bir sigorta uygulamasıdır. Bu kapsamda 2023 yılı için belirlenecek asgari ücret ile değişecek olan isteğe bağlı sigorta primi belli olacak.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ NEDİR?

İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim tutarını kişi kendi belirlese de primin üst ve alt sınırı var. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor.

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İSTEĞE BAĞLI SİGORTA KİMLERİ KAPSAR?

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye sınırları içinde ikamet etmek ve Türkiye’de ikamet ederken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından istenen şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekilde sıralanmıştır;

18 yaşını doldurmuş olmak, 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak, 4/A kapsamında sigortalı olarak çalışmak ve ay içinde 30 günden az çalışmak veya tam gün çalışmamak, İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle kuruma başvuruda bulunmak, Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak gibi belirli şartlar bulunmaktadır.

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplandı. Bugün üçüncü toplantısını yapan komisyonda işveren heyetine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’inde üçüncü komisyon toplantısını işaret ederek uzlaşmaya varılacağını belirtmesi üzerine komisyonda, yeni yılda verilecek olan asgari ücret miktarı hakkında net bir karara varılması bekleniyor.

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BAKAN BİLGİN BUGÜNÜ İŞARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi.

Bakan Bilgin "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız. Asgari Ücret sosyal devletin çalışanları koruduğu bir ücrettir. Evet asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçilerini koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de burada temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunları da çözeceğiz. Emekçilerimizi koruyan, onları tatmin eden onların hayat şartlarını aşmalarına katkı yapacak bir ücret seviyesinde, Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum. O komisyonda eğer bir işçi ve işveren arasında rakamlarda farklılık olursa, uzlaşma durumu ortaya çıkmazsa oraya biz müdahale ederiz. Onları uzlaştırmaya çalışırız. Nerde uzlaştırırız, emekçilerimizin rahat nefes alacağı seviyeden işverenlerimizin de ödeyebilecekleri rakamdan. İşverenlerimizi biraz zorlarız, ödeyebilecekleri rakama getiririz ama işçilerimizin mutlaka refahına katkı yapacak rahat nefes almalarını sağlayacak bir oran. Onu biz belirlemiyoruz" dedi.

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