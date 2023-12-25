Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak yeni yıla ait zam kararı bekleniyor. Toplantının ardından açıklanacak zam oranı ile pek çok kalemde artış yaşanacak. Zammın ardından İsteğe Bağlı Sigorta Primlerinin ne kadar olacağı ile ilgili hesaplamalar yapılıyor.

2024 İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ NE KADAR OLACAK?

İsteğe bağlı sigorta, kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek kaydıyla uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmalarını sağlayan bir sigorta uygulamasıdır. Bu kapsamda 2024 yılı için belirlenecek asgari ücret ile değişecek olan isteğe bağlı sigorta primi belli olacak.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ NEDİR?

İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim tutarını kişi kendi belirlese de primin üst ve alt sınırı var. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA KİMLERİ KAPSAR?

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye sınırları içinde ikamet etmek ve Türkiye’de ikamet ederken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından istenen şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekilde sıralanmıştır;

18 yaşını doldurmuş olmak, 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak, 4/A kapsamında sigortalı olarak çalışmak ve ay içinde 30 günden az çalışmak veya tam gün çalışmamak, İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle kuruma başvuruda bulunmak, Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak gibi belirli şartlar bulunmaktadır.

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, işçi ve işveren tarafının, görüşmelerde belli bir aşamayı geride bıraktığı öğrenilirken, nihai kararın, devam eden pazarlıkların ardından bu hafta açıklanması bekleniyor.