KPSS Lisans sınav tarihi adaylar tarafından sorgulanıyor. Kamu kurumunda memur olmayı hedefleyen adaylar başvuru işlemlerini belirtilen tarihlerde gerçekleştirdi. Temmuz ayının da gelmesiyle KPSS takvimi araştırılıyor. Peki 2023 KPSS Lisans başvuruları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 23 Temmuz 2023 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu ise 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak.

2023 KPSS Lisans sınavı öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de sınav giriş belgesi oldu. KPSS için artık son hazırlıklarını yapan adaylar, bir yandan da sınav yerleri bilgisini içeren sınav giriş belgesini kontrol ediyor.