2023 KPSS sınav tarihleri
KPSS Lisans sınav tarihi adaylar tarafından sorgulanıyor. Kamu kurumunda memur olmayı hedefleyen adaylar başvuru işlemlerini belirtilen tarihlerde gerçekleştirdi. Temmuz ayının da gelmesiyle KPSS takvimi araştırılıyor. Peki 2023 KPSS Lisans başvuruları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...
2023 KPSS lisans sınavı ne zaman?
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 23 Temmuz 2023 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu ise 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak.
KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
2023 KPSS Lisans sınavı öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de sınav giriş belgesi oldu. KPSS için artık son hazırlıklarını yapan adaylar, bir yandan da sınav yerleri bilgisini içeren sınav giriş belgesini kontrol ediyor.
KPSS 2023 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.
Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.
2023 KPSS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?
2023 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak. KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.