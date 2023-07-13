KPSS Lisans sınav tarihi adaylar tarafından sorgulanıyor. Kamu kurumunda memur olmayı hedefleyen adaylar başvuru işlemlerini belirtilen tarihlerde gerçekleştirdi. Temmuz ayının da gelmesiyle KPSS takvimi araştırılıyor. Peki 2023 KPSS Lisans başvuruları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

2023 KPSS lisans sınavı ne zaman?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 23 Temmuz 2023 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu ise 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak.

KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

2023 KPSS Lisans sınavı öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de sınav giriş belgesi oldu. ÖSYM KPSS 2023 sınav giriş belgelerini erişime açtı.

2023 KPSS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?

2023 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak. KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.

KPSS lisans sınavı kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 23 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10:15’te başlayacak ve adaylara toplamda 130 dakika süre tanınacak. Yani 10:15’te başlayan Genel Kültür Genel Yetenek Sınavı 12:25’te tamamlanacak.