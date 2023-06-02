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LGS sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için beklenen gün geldi. Sınav 4 Haziran 2022 Pazar günü, yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile birinci oturum 09:30’da, ikinci oturum 11:30’da yapılacaktır. Sabah oturumunda toplam 50 soru için 75 dakika süre verilecek. Saat 11.30'da başlayacak sayısal oturumu ise 80 dakika sürecek. Adayların matematik ve fen becerileri toplam 40 soru ile ölçülecek. Peki LGS’de soru dağılımı nasıl olacak? LGS puan hesaplama nasıl yapılır, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

09:29 . 2/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
LGS sınav oturum sayısı kaçtır, süresi ne kadardır?

LGS sınav oturum sayısı kaçtır, süresi ne kadardır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan LGS sınavı 4 Haziran 2022 Pazar günü, yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile birinci oturum 09:30’da, ikinci oturum 11:30’da yapılacaktır. Sınav giriş yerini, salonunu, sıra numarasını ve varsa sınav tedbir hizmeti bilgilerini
üzerinden öğrenilebilmekte.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak.

LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek.

LGS’de lise yerleştirmesi nasıl yapılır?

LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.

Sınav oturum sayısı kaçtır, süresi ne kadardır?

LGS sınavı 2 (iki) oturumdan oluşmaktadır. Birinci oturum sözel alan 75 dakika, ikinci oturum sayısal alan 80 dakika olacaktır.

LGS Sınavında hangi dersler yer almaktadır?

LGS sınavı, birinci oturum sözel alanda; Türkçe, T.C, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil; ikinci oturum sayısal alanda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yer alacaktır.

LGS’de soru dağılımı nasıl olacak?

Birinci Oturum Sözel Alan; Türkçe 20 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru, Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru,

İkinci Oturum Sayısal Alan; Matematik 20 soru, Fen Bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru şeklinde olacaktır.

LGS sınav sonuçları nereden ilan edilecektir?

Sınav sonuçları 26 Haziran 2023 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.


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