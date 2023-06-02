Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan LGS sınavı 4 Haziran 2022 Pazar günü, yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile birinci oturum 09:30’da, ikinci oturum 11:30’da yapılacaktır. Sınav giriş yerini, salonunu, sıra numarasını ve varsa sınav tedbir hizmeti bilgilerini

üzerinden öğrenilebilmekte.