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MSÜ temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı!

MSÜ soru ve cevap anahtarı, söz konusu sınav sonrası adayların gündemine geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), başvuruları 13 Ocak-9 Şubat 2023 tarihlerinde alınan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 Pazar günü gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından MSÜ soru ve cevapları PDF halinde yayınladı. İşte MSÜ 2023 temel soru kitapçığı ve cevap anahtaı indirme linki...

10:09 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
MSÜ

MSÜ

Milli Savunma Üniversitesi'ne askeri öğrenci alımı için sınav düzenlendi. Sınava giren olan adaylar, daha önceden çıkmış sorulara gözatmak istiyor. Peki. 2023 MSÜ ÖSYM soru ve cevapları yayınlandı mı?

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı.

ÖSYM yaptığı paylaşımda;

"2 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 2 Nisan 2023 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 12 Nisan 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir." ifadelerini kullandı.

MSÜ SORU VE CEVAP ANAHTARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar MSÜ soru ve cevap anahtarına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.

MSÜ SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

Öte yandan MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde yer aldı. Takvim bilgisine göre MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesigönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi KontrolSistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına,sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işlemehttps://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.


#msü
#milli savunma üniversitesi
#ösym
#2023 msü
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