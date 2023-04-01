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MSÜ soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

MSÜ soru ve cevap anahtarı, söz konusu sınav öncesi adayların gündemine geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), başvuruları 13 Ocak-9 Şubat 2023 tarihlerinde alınan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 Pazar günü organize edilecek. Peki, ÖSYM tarafından MSÜ soru ve cevapları PDF halinde ne zaman yayınlanır?

15:43 . 1/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
MSÜ

MSÜ

Milli Savunma Üniversitesi'ne askeri öğrenci alımı için düzenlenen sınavın saati ve ne kadar süreceği açıklandı. Sınava girecek olan adaylar, daha önceden çıkmış sorulara gözatmak istiyor. Peki, 2023 MSÜ sınavı kaç soru ve kaç dakika? ÖSYM soru ve cevaplar ne zaman yayınlanacak?

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM'den sınav sorularının yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Bu bilgilere göre MSÜ sınav sorularının 2 Nisan Pazar günü erişime açılması bekleniyor.

MSÜ SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

Öte yandan MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde yer aldı. Takvim bilgisine göre MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesigönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi KontrolSistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına,sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işlemehttps://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.



#msü
#milli savunma üniversitesi
#ösym
#2023 msü
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