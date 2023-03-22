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2023 Ramazan imsakiyesi

2023 Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. İslam aleminde ilk teravih bu akşam yatsı ezanıyla birlikte kılınacak. Oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslüman vatandaşlar ilk sahura bu gece kalkacak. 2023 Diyanet il il ve ilçe ilçe Ramazan imsakiyesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:46 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
2023 Ramazan imsakiyesi

2023 Ramazan imsakiyesi

On bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk teravih namazı ve ilk sahuru bugün eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığının 2023 Ramazan ayı imsakiyesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

2023 RAMAZAN İMSAKİYESİ: İMSAK, SAHUR, İFTAR VE TERAVİH VAKİTLERİ

2023 il il Ramazan imsakiyesi bakmak için
Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Ramazan imsakiyesi için

2023 İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
  1. 23 Mart 2023 Perşembe 05:31 06:57 13:16 16:42 19:25 20:45
  2. 24 Mart 2023 Cuma 05:29 06:55 13:16 16:42 19:26 20:47
  3. 25 Mart 2023 Cumartesi 05:27 06:53 13:15 16:43 19:27 20:48
  4. 26 Mart 2023 Pazar 05:25 06:52 13:15 16:43 19:28 20:49
  5. 27 Mart 2023 Pazartesi 05:24 06:50 13:15 16:44 19:30 20:50
  6. 28 Mart 2023 Salı 05:22 06:48 13:14 16:44 19:31 20:51
  7. 29 Mart 2023 Çarşamba 05:20 06:47 13:14 16:45 19:32 20:53
  8. 30 Mart 2023 Perşembe 05:18 06:45 13:14 16:45 19:33 20:54
  9. 31 Mart 2023 Cuma 05:16 06:43 13:13 16:46 19:34 20:55
  10. 01 Nisan 2023 Cumartesi 05:14 06:42 13:13 16:46 19:35 20:56
  11. 02 Nisan 2023 Pazar 05:12 06:40 13:13 16:47 19:36 20:58
  12. 03 Nisan 2023 Pazartesi 05:10 06:38 13:13 16:47 19:37 20:59
  13. 04 Nisan 2023 Salı 05:09 06:37 13:12 16:48 19:38 21:00
  14. 05 Nisan 2023 Çarşamba 05:07 06:35 13:12 16:48 19:39 21:02
  15. 06 Nisan 2023 Perşembe 05:05 06:33 13:12 16:48 19:40 21:03
  16. 07 Nisan 2023 Cuma 05:03 06:32 13:11 16:49 19:41 21:04
  17. 08 Nisan 2023 Cumartesi 05:01 06:30 13:11 16:49 19:42 21:06
  18. 09 Nisan 2023 Pazar 04:59 06:28 13:11 16:49 19:43 21:07
  19. 10 Nisan 2023 Pazartesi 04:57 06:27 13:11 16:50 19:44 21:08
  20. 11 Nisan 2023 Salı 04:55 06:25 13:10 16:50 19:45 21:10
  21. 12 Nisan 2023 Çarşamba 04:53 06:24 13:10 16:51 19:47 21:11
  22. 13 Nisan 2023 Perşembe 04:51 06:22 13:10 16:51 19:48 21:12
  23. 14 Nisan 2023 Cuma 04:49 06:21 13:10 16:51 19:49 21:14
  24. 15 Nisan 2023 Cumartesi 04:47 06:19 13:09 16:52 19:50 21:15
  25. 16 Nisan 2023 Pazar 04:46 06:17 13:09 16:52 19:51 21:16
  26. 17 Nisan 2023 Pazartesi 04:44 06:16 13:09 16:52 19:52 21:18
  27. 18 Nisan 2023 Salı 04:42 06:14 13:09 16:53 19:53 21:19
  28. 19 Nisan 2023 Çarşamba 04:40 06:13 13:08 16:53 19:54 21:21
  29. 20 Nisan 2023 Perşembe 04:38 06:11 13:08 16:53 19:55 21:22

İMSAK NEDİR?

İmsak kelimesinin İslamiyet haricindeki kelime anlamı nefsine hakim olacak şekilde bir şeyi yapmama halidir. Bir şeyi yapmaktan el çekme demektir. Aslında İslamiyet’teki imsak kelimesinin anlamına bakıldığında bu anlamla da yakından ilişkisi olduğu gözükmektedir.

Müslümanlar Ramazan ayında oruç tutar. Bu oruç akşam ezanıyla son bulur ve sabah ezanıyla da başlar. Oruç tutan insanlar gün boyu aç ve susuz kalacakları için sahur yapar. Sahurda bilinen bir vakit içinde gerçekleşir. Bu vakit içinde de çeşitli yiyecekler yenir.

İşte imsak günlere ve illere göre değişen başlama ve son bulma zamanlarını belirten bir takvimdir. Bu takvim Ramazan ayında tutulacak orucun başlangıç ve bitiş zamanlarını belirtir. Kelime anlamı da zaten bir şeyden el çekmek, nefsine hakim olmak ve kendini tutmaktır.

Sabah ezanıyla beraber başlayan oruç sebebiyle yeme ve içmeyi bırakma haline de imsak denmektedir.

İMSAK VE SABAH EZANI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

İmsak ile sabah ezanı aynı şeyler değildir. Sadece birbirleriyle bağlantılı iki kavramdır. Sabah ezanı imsak denilen bu zamandan 30 ya da 45 dakika sonra okunmaktadır. İmsak ve sabah ezanının güneş ve saat dilimleriyle bağlantısı vardır.


İmsak zamanı ve sabah ezanı süresi mevsimlere ve saat dilimlerine göre değişir. Burada bahsedilen imsak vakti ise gecenin bittiği yatsı namazı vaktinin sona erip sabah namazı zamanının girdiği andır.

ORUCUN ZAMANI HANGİ VAKİTLER ARASINDADIR?

Oruç tutma zamanı tan yerinin ağarması (fecr-i sadık) ile başlar, güneşin batmasına kadar devam eder. Oruca başlamaya imsak, orucu açmaya ise iftar denir.



#Ramazan İmsakiyesi
#imsak
#sahur
#iftar
#teravih
#oruç
1 saat önce
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