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2023 resmi tatil tarihleri
2023 resmi tatil günleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2023 yılına geldiğimiz şu günlerde vatandaşlar bu yılın resmi tatil günlerini merakla araştırıyor. Peki, 2023 Resmi tatiller ne zaman, kaç gün? İşte 2023 tatil günleri...
2023 yılında Ramazan Bayramı, 21 Nisan Cuma günü başlayıp, 23 Nisan Pazar günü sona eriyor. Arife günü de 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Yarım gün olan arife günü tatili ile birlikte Ramazan Bayramı tatili resmi olarak 3,5 gün sürüyor.
2023 yılında, 23 Nisan resmi tatili de tıpkı yılbaşı gibi pazar günü olacak.
2023 yılında 1 Mayıs resmi tatili, pazartesi gününe rastlıyor.
19 Mayıs tatili 2023 yılında cuma gününe denk geliyor.
2023 yılında Kurban Bayramı, 28 Haziran Çarşamba günü başlayıp 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor. Arife günü ile birlikte Kurban Bayramı’nda 4,5 günlük bir resmi tatil olması bekleniyor.
30 Ağustos tatili 2023 yılında, haftanın tam ortası olan çarşamba gününe denk geliyor.
2023 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, cumartesi gününe denk geliyor. Ancak 29 Ekim’de 1,5 günlük bir resmi tatil olduğu için tatil, 28 Ekim Cuma günü öğleden sonrası itibarıyla başlamış oluyor.