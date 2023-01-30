2023 resmi tatil günleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2023 yılına geldiğimiz şu günlerde vatandaşlar bu yılın resmi tatil günlerini merakla araştırıyor. Peki, 2023 Resmi tatiller ne zaman, kaç gün? İşte 2023 tatil günleri...

2023 Ramazan Bayramı ne zaman?

2023 yılında Ramazan Bayramı, 21 Nisan Cuma günü başlayıp, 23 Nisan Pazar günü sona eriyor. Arife günü de 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Yarım gün olan arife günü tatili ile birlikte Ramazan Bayramı tatili resmi olarak 3,5 gün sürüyor.

23 Nisan 2023 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi gün?

2023 yılında, 23 Nisan resmi tatili de tıpkı yılbaşı gibi pazar günü olacak.

1 Mayıs 2023 - Emek ve Dayanışma Günü hangi gün?

2023 yılında 1 Mayıs resmi tatili, pazartesi gününe rastlıyor.

19 Mayıs 2023 - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs tatili 2023 yılında cuma gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı 2023 ne zaman?

2023 yılında Kurban Bayramı, 28 Haziran Çarşamba günü başlayıp 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor. Arife günü ile birlikte Kurban Bayramı’nda 4,5 günlük bir resmi tatil olması bekleniyor.

30 Ağustos 2023

30 Ağustos tatili 2023 yılında, haftanın tam ortası olan çarşamba gününe denk geliyor.

29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı