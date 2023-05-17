2023 resmi tatil tarihleri
2023 resmi tatil günleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2023 yılına geldiğimiz şu günlerde vatandaşlar bu yılın resmi tatil günlerini merakla araştırıyor. Peki, 2023 Resmi tatiller ne zaman, kaç gün? İşte 2023 tatil günleri...
2023 Kurban Bayramı ne zaman?
27 Haziran günü arife günü ile başlayan Kurban Bayramı 1 Temmuz günü son bulacak. 28 Haziran ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.
19 Mayıs 2023 - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs tatili 2023 yılında cuma gününe denk geliyor.
Kurban Bayramı 2023 ne zaman?
2023 yılında Kurban Bayramı, 28 Haziran Çarşamba günü başlayıp 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor. Arife günü ile birlikte Kurban Bayramı’nda 4,5 günlük bir resmi tatil olması bekleniyor.
30 Ağustos 2023
30 Ağustos tatili 2023 yılında, haftanın tam ortası olan çarşamba gününe denk geliyor.
29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı
2023 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, cumartesi gününe denk geliyor. Ancak 29 Ekim’de 1,5 günlük bir resmi tatil olduğu için tatil, 28 Ekim Cuma günü öğleden sonrası itibarıyla başlamış oluyor.