YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS gibi sınavlara girecek olan adaylar, 2023 ÖSYM sınav tarihlerini öğrenip hazırlıklarını ona göre yapmak istiyordu. Beklenen açıklama geldi. ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimini ÖSYM'nin internet adresinden erişime açıldı. KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 23 Temmuz 2023, KPSS Alan Bilgisi 29 Temmuz 2023, KPSS ÖABT ise 06 Ağustos 2023'de yapılacak.