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2023 resmi tatiller: 2023 dini günler takvimi

Vatandaşlar tatil planlarını resmi tatillere göre yapıyor. 2023 yılının ilk resmi tatili olan yılbaşı pazara denk geldi. Hem dini hem de milli bayramlarda tatil yapılmakta. 21 Nisan'da Ramazan Bayramını idrak ettik. Kurban Bayramı ise yaklaşıyor. Dini bayramlarımızdan Yıl başı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ile 1 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim'de resmi tatil olmakta. Peki 2023’ün resmi tatilleri hangi günlere denk geliyor? 2023’te kaç gün tatil var? İşte, 2023 yılının resmi ve dini tatilleri.

15:04 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
2023 resmi tatil tarihleri

2023 resmi tatil tarihleri

2023 resmi tatil günleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2023 yılına geldiğimiz şu günlerde vatandaşlar bu yılın resmi tatil günlerini merakla araştırıyor. Peki, 2023 Resmi tatiller ne zaman, kaç gün? İşte 2023 tatil günleri...

2023 Kurban Bayramı ne zaman?

27 Haziran günü arife günü ile başlayan Kurban Bayramı 1 Temmuz günü son bulacak. 28 Haziran ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.

19 Mayıs 2023 - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs tatili 2023 yılında cuma gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı 2023 ne zaman?

2023 yılında Kurban Bayramı, 28 Haziran Çarşamba günü başlayıp 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor. Arife günü ile birlikte Kurban Bayramı’nda 4,5 günlük bir resmi tatil olması bekleniyor.

30 Ağustos 2023

30 Ağustos tatili 2023 yılında, haftanın tam ortası olan çarşamba gününe denk geliyor.

29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı

2023 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, cumartesi gününe denk geliyor. Ancak 29 Ekim’de 1,5 günlük bir resmi tatil olduğu için tatil, 28 Ekim Cuma günü öğleden sonrası itibarıyla başlamış oluyor.

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27 dakika önce
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