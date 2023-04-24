Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı kura çekimi için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuruları 27 Mart'ta sona ererken gözler kura çekimi tarihi ve saatine çevrildi. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi farklı kadrolarda gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi açıklandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURALARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekim tarihi 25-26 Nisan 2023 olarak belirlendi.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SAATİ
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi Ankara'da noter huzurunda sabah saat 09:00’da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00’de sona erecek.
İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.