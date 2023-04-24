Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı yapacak. Açıklama, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi. Adalet Bakanlığının personel alımlarına dair konuşan Bozdağ, "Şu anda 22 bin 43 personel alımı için yazımızı Cumhurbaşkanlığına gönderdik. Adalet Bakanlığı alımı branş ve kontenjan dağılımına göre, Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İcra Dairesi bünyesinde alımlar söz konusu olacak." demişti. Adalet Bakanlığı personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı şartları ile kontenjanları ve branş dağılımı.