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Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı kura çekimi tarihi ve saati belli oldu!

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları için geri sayım sürüyor. İŞKUR üzerinden alınan temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi kadrolar için başvuruları alınan kura çekimi için gözler sonuç ekranına çevrildi. Sağlık Bakanlığı işçi alımları gerçekleştirilecek kura yöntemiyle yapılacak. Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı kura çekimi tarihi ve saati detayları haberimizde.

14:17 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı kura çekimi için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuruları 27 Mart'ta sona ererken gözler kura çekimi tarihi ve saatine çevrildi. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi farklı kadrolarda gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi açıklandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURALARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekim tarihi 25-26 Nisan 2023 olarak belirlendi.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SAATİ

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi Ankara'da noter huzurunda sabah saat 09:00’da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00’de sona erecek.

İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.


Adalet Bakanlığı binlerce sözleşmeli personel alımı yapıyor: İşte kontenjan dağılımları
Adalet Bakanlığı binlerce sözleşmeli personel alımı yapıyor: İşte kontenjan dağılımları

Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı yapacak. Açıklama, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi. Adalet Bakanlığının personel alımlarına dair konuşan Bozdağ, "Şu anda 22 bin 43 personel alımı için yazımızı Cumhurbaşkanlığına gönderdik. Adalet Bakanlığı alımı branş ve kontenjan dağılımına göre, Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İcra Dairesi bünyesinde alımlar söz konusu olacak." demişti. Adalet Bakanlığı personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı şartları ile kontenjanları ve branş dağılımı.


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39 dakika önce
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