- 30 veya 35 yaşını tamamlamamış olmak ( kadrosuna Göre farklılık gösterebilir ) ( Zabıt kâtibi, mübaşir, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak) ( Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı ve İnfaz ve Koruma Memuru alımı için 30 yaşını bitirmemiş olmak, )