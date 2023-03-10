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Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçim takvimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kararı imzaladı. Yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak bu kararın ardından YSK 2 aylık seçim takvimini başlatacak. Peki seçim kararı alınmasının ardından YSK'de süreç nasıl işleyecek? Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylık başvuruları ne zaman başlayacak. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sürecine ilişkin merak edilenleri 10 soruda derledik.

10:11 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
2023 seçim takvimi

2023 seçim takvimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "Biraz önce Anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalıyorum" dedi.

2023 seçimi cumhurbaşkanı adaylık başvuruları ne zaman başlayacak?

YSK'nın açıklayacağı seçim takvimi bu iki süreci kapsayacak. Olası takvime göre, YSK, 21 Mart’tan itibaren cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alacak. Nisan'ın ilk haftası Cumhurbaşkanlığı aday listelerinin YSK tarafından kesinleştirilmesi bekleniyor.

2023 seçimi milletvekili aday listeleri ne zaman YSK’ya teslim edilecek?

Seçime ittifak ile girecek partiler, YSK'ya ittifak protokollerini teslim edecek. 8 Nisan'da ise milletvekili aday listelerinin YSK'ya verilmesi öngörülüyor. Milletvekili aday adayı olmak isteyen memurların da seçim kararıyla 7 gün içinde istifa etmesi gerekiyor. Seçmen listelerinin askıya çıkarılmasının ardından itirazlar incelenecek. Nisan ayının ortasında da Resmi Gazete'de aday listelerinin yayımlanmasıyla propaganda dönemi başlayacak.

10 soruda Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından seçim kararının ne zaman, nasıl alınacağı, seçim sürecinin işleyişi, seçim yasasındaki değişikliklerin uygulanması gibi konular tartışılıyor. Peki Erdoğan’ın seçim kararının ardından süreç nasıl işleyecek? İşte 2023 seçimleri YSK seçim takvimi

Hangi il ne kadar milletvekili çıkaracak?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayıları dağılım tablosuna göre, Kocaeli ve Sakarya'nın milletvekili sayısı birer arttı, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayısı birer azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2022 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Buna göre
Ankara 36
,
İstanbul 98, İzmir 28 milletvekili çıkaracak
.
İllerin milletvekili sayısı
Tabloya göre,
Kocaeli
ve
Sakarya
'nın çıkaracağı milletvekili sayısı birer arttı,
Tunceli
ve
Bayburt
'un milletvekili sayısı birer azaldı. Kocaeli'nin vekil sayısı 13'ten 14'e, Sakarya'nın 7'den 8'e çıktı. Tunceli ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2'den 1'e düştü. Depremden etkilenen illerin vekil sayısı değişmedi. Diğer iller ve çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde:
  1. Adana 15,
  2. Adıyaman 5,
  3. Afyonkarahisar 6,
  4. Ağrı 4,
  5. Amasya 3,
  6. Antalya 17,
  7. Artvin 2,
  8. Aydın 8,
  9. Balıkesir 9,
  10. Bilecik 2,
  11. Bingöl 3,
  12. Bitlis 3,
  13. Bolu 3,
  14. Burdur 3,
  15. Bursa 20,
  16. Çanakkale 4,
  17. Çankırı 2,
  18. Çorum 4,
  19. Denizli 7,
  20. Diyarbakır 12,
  21. Edirne 4,
  22. Elazığ 5,
  23. Erzincan 2,
  24. Erzurum 6,
  25. Eskişehir 6,
  26. Gaziantep 14,
  27. Giresun 4,
  28. Gümüşhane 2,
  29. Hakkari 3,
  30. Hatay 11,
  31. Isparta 4,
  32. Mersin 13,
  33. Kars 3,
  34. Kastamonu 3,
  35. Kayseri 10,
  36. Kırklareli 3,
  37. Kırşehir 2,
  38. Konya 15,
  39. Kütahya 5,
  40. Malatya 6,
  41. Manisa 10,
  42. Kahramanmaraş 8,
  43. Mardin 6,
  44. Muğla 7,
  45. Muş 3,
  46. Nevşehir 3,
  47. Niğde 3,
  48. Ordu 6,
  49. Rize 3,
  50. Samsun 9,
  51. Siirt 3,
  52. Sinop 2,
  53. Sivas 5,
  54. Tekirdağ 8,
  55. Tokat 5,
  56. Trabzon 6,
  57. Şanlıurfa 14,
  58. Uşak 3,
  59. Van 8,
  60. Yozgat 4,
  61. Zonguldak 5,
  62. Aksaray 4,
  63. Karaman 3,
  64. Kırıkkale 3,
  65. Batman 5,
  66. Şırnak 4,
  67. Bartın 2,
  68. Ardahan 2,
  69. Iğdır 2,
  70. Yalova 3,
  71. Karabük 3,
  72. Kilis 2,
  73. Osmaniye 4
  74. Düzce 3

Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.


#2023 seçimleri
#2023 cumhurbaşkanı seçimi
#milletvekili genel seçimi
#ysk
#seçim takvimi
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