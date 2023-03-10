İkinci tur cumhurbaşkanı seçimi ne zaman?
Anayasa'nın 116’ncı maddesi uyarınca TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kararı imzaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde seçim kararını imzaladıktan sonra, “Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biraz önce anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetki ile 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum.” dedi. YSK da 2023 seçim takvimini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi ne zaman?
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Seçiminin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 tarihi belirlenmiştir" dedi.