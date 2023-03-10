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2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi: İlk turda sonuçlanmazsa ikinci sandık 28 Mayıs'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde seçimlerin yenilenmesine ilişkin kararı imzaladı. Buna göre, 2023 seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Erdoğan’ın seçim kararını imzalamasından sonra Yüksek Seçim Kurulu da takvimi açıkladı. Seçim ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılacak. İşte YSK seçim takvimi.

15:59 . 10/03/2023 الجمعة
Yeni Şafak
İkinci tur cumhurbaşkanı seçimi ne zaman?

İkinci tur cumhurbaşkanı seçimi ne zaman?

Anayasa'nın 116’ncı maddesi uyarınca TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kararı imzaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde seçim kararını imzaladıktan sonra, “Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biraz önce anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetki ile 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum.” dedi. YSK da 2023 seçim takvimini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi ne zaman?

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Seçiminin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 tarihi belirlenmiştir" dedi.



#2023 seçimleri
#cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur
#YSK
1 saat önce
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2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi: İlk turda sonuçlanmazsa ikinci sandık 28 Mayıs'ta
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