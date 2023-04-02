14 Mayıs seçimlerinde kaç kişinin oy kullanacağı açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), dünkü toplantılarında aldığı kararlar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek. Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına 19 Nisan'da başlanacak. YSK, yurt dışındaki seçmenlerin daha önce oy kullanmaya başlayacağını da gözeterek, her sandığa görme engelliler için bir adet şablon gönderecek.

2023 seçimi oy kullanacakların sayısı

Türkiye’de kaç yeni seçmen oy kullanacak?

Seçim takvimi 11 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. 85.279.553 kişinin ikamet ettiği Türkiye’de, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kaç kişinin oy kullanacağı merak edildi. Bunun yanında ilk kez oy kullanacak olan vatandaşların sayısı da araştırma konusu oldu.

Dönemin Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, Türkiye'de mevcut seçmen sayısının 57 milyon 93 bin 985 olduğunu açıklamıştı.

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 59.367.469 seçmen varken bunlardan 51.197.959’u oy kullanmıştır. Seçmenlerden;

13 milyon 970 bin 568’inin yaş aralığı oranı 24,8,

12 milyon 400 bin 323’inin yaş aralığı oranı 22,

10 milyon 789 bin 605’inin yaş aralığı oranı 19,2,

8 milyon 662 bin 944’ün yaş aralığı oranı 15,4,

5 milyon 937 bin 664’ünün yaş aralığı oranı 10,5

4 milyon 561 bin 528’inin yaş aralığı ise 8,1’di.

2023 seçiminde kaç doğumlular oy kullanacak?

Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. Yani 2005 doğumlular bu seçimde ilk kez oy kullanmış olacak.

Seçmen listeleri ne zaman askıdan inecek?

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle güncellenmek üzere askıya çıkarılan seçmen listeleri 2 Nisan’da askıdan inecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin takvimine göre, güncellenmek üzere 20 Mart'ta ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek ve bunlara ilişkin itiraz süresi de sona erecek. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için yapılacak başvuruların süresi de dolacak.

2023 Cumhurbaşkanı seçimi oy pusulası

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yeri belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) çekilen kurada, 1. sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3. sırada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yer aldı.

14 Mayıs 2023 seçiminde kaç oy pusulası olacak?

14 Mayıs'taki seçimlerde, seçmenlere verilecek iki oy pusulasından biri cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.

İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.

Milletvekili seçimine ilişkin oy pusulasında yer alacak ittifakların ve siyasi partilerin yerleri, yine YSK'de yapılacak kura çekimi ile 8 Nisan'da belirlenecek.







