Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerinin 14 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı. Seçim kararı 10 Mart'ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylelikle cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde takvim işlemeye başladı. Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken, Millet İttifakı’nın adayı ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Başka partilerin yanında bağımsız cumhurbaşkanı adayları da bu seçimde yarışacak. Daha bir çok isim de Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı. Peki 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar kimler? İşte seçim 2023 cumhurbaşkanı adayları.