Seçimlere kaç parti girecek?
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılmasına, milletvekili adayı olmak isteyenlerin görevlerinden çekilme tarihine yönelik kararları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Ahmet Yener, Kurulun 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin toplantısı öncesi YSK binasına girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yener, “Bugünkü gündemimiz seçime katılacak siyasi partilerin tespitine yönelik bir çalışmamız olacak. Çalışmamız sonuçlandığında sizlere bilgi vereceğiz.” diye konuştu.
2023 seçimlerine kaç parti katılacak?
14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine girecek siyasi partilerin belirlenmesi için toplantı yapan YSK, seçimlere 36 siyasi partinin katılacağını açıkladı.
Seçime girecek partilerin listesi şöyle;
- Adalet Partisi,
- AK Parti,
- Anavatan Partisi,
- Bağımsız Türkiye Partisi,
- Büyük Birlik Partisi,
- Cumhuriyet Halk Partisi,
- Demokrasi ve Atılım Partisi,
- Demokratik Sol Parti,
- Demokrat Parti,
- Emek Partisi,
- Gelecek Partisi,
- Genç Parti,
- Halkların Demokratik Partisi,
- Hür Dava Partisi,
- İYİ Parti,
- Memleket Partisi,
- Millet Partisi,
- Milliyetçi Hareket Partisi,
- Muhafazakar Yükseliş Partisi,
- Saadet Partisi,
- Sol Parti,
- Türkiye Değişim Partisi,
- Türkiye İşçi Partisi,
- Türkiye Komünist Hareketi,
- Türkiye Komünist Partisi,
- Vatan Partisi,
- Yeniden Refah Partisi,
- Zafer Partisi,
- Büyük Türkiye Partisi,
- Güç Birliği Partisi,
- Hak ve Özgürlükler Partisi,
- Halkın Kurtuluş Partisi,
- Milli Yol Partisi,
- Yenilik Partisi,
- Yeşiller,
- Sol Gelecek Partisi
Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak?
YSK’nın açıklamasına göre 14 Mayıs’ta oy verme işlemi saat 08.00-17.00 arası yapılacak.