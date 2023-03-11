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YSK seçime girecek partileri açıkladı: 2023 seçimlerine hangi partiler girebilecek?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bugünkü toplantısında, 14 Mayıs'taki seçimlere girecek siyasi partileri belirledi. Buna göre, seçimlere 36 siyasi parti katılacak. Peki oy verme işlemi saat kaçta başlayacak? İşte seçimlerine katılabilecek 36 siyasi partinin listesi.

14:08 . 11/03/2023 السبت
Yeni Şafak
Seçimlere kaç parti girecek?

Seçimlere kaç parti girecek?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılmasına, milletvekili adayı olmak isteyenlerin görevlerinden çekilme tarihine yönelik kararları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Ahmet Yener, Kurulun 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin toplantısı öncesi YSK binasına girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yener, “Bugünkü gündemimiz seçime katılacak siyasi partilerin tespitine yönelik bir çalışmamız olacak. Çalışmamız sonuçlandığında sizlere bilgi vereceğiz.” diye konuştu.

Seçimlere kaç parti katılacak?

2023 seçimlerine kaç parti katılacak?

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine girecek siyasi partilerin belirlenmesi için toplantı yapan YSK, seçimlere 36 siyasi partinin katılacağını açıkladı.

Yargıtay'ın seçime girme yeterliliğine sahip siyasi parti sayısını 36 olarak belirlediği listenin YSK'ye ulaşması üzerine verilen bugünkü kararda; geçen aralık ayında seçime girme yeterliliği kendi başvurusu üzerine kararla kabul edilen
Zafer Partisi ile Büyük Türkiye Partisi, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Milli Yol Partisi, Yenilik Partisi, Yeşiller Ve Sol Gelecek Partisi
de seçime girme yeterliliğini yeni kazanan siyasi partiler olarak listede yer aldı.

Seçime girecek partilerin listesi şöyle;

  1. Adalet Partisi,
  2. AK Parti,
  3. Anavatan Partisi,
  4. Bağımsız Türkiye Partisi,
  5. Büyük Birlik Partisi,
  6. Cumhuriyet Halk Partisi,
  7. Demokrasi ve Atılım Partisi,
  8. Demokratik Sol Parti,
  9. Demokrat Parti,
  10. Emek Partisi,
  11. Gelecek Partisi,
  12. Genç Parti,
  13. Halkların Demokratik Partisi,
  14. Hür Dava Partisi,
  15. İYİ Parti,
  16. Memleket Partisi,
  17. Millet Partisi,
  18. Milliyetçi Hareket Partisi,
  19. Muhafazakar Yükseliş Partisi,
  20. Saadet Partisi,
  21. Sol Parti,
  22. Türkiye Değişim Partisi,
  23. Türkiye İşçi Partisi,
  24. Türkiye Komünist Hareketi,
  25. Türkiye Komünist Partisi,
  26. Vatan Partisi,
  27. Yeniden Refah Partisi,
  28. Zafer Partisi,
  29. Büyük Türkiye Partisi,
  30. Güç Birliği Partisi,
  31. Hak ve Özgürlükler Partisi,
  32. Halkın Kurtuluş Partisi,
  33. Milli Yol Partisi,
  34. Yenilik Partisi,
  35. Yeşiller,
  36. Sol Gelecek Partisi

Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak?

YSK’nın açıklamasına göre 14 Mayıs’ta oy verme işlemi saat 08.00-17.00 arası yapılacak.

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#2023 seçimler
#seçimlere girecek partiler
#ysk
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